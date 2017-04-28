Sony, 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 20 milyon PlayStation 4 sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bugüne kadarki en iyi yıllık performansını sergileyen konsolun toplam satış rakamı da 60 milyon seviyesine yaklaştı. Sony PlayStation 4 satışları geçtiğimiz yılın mayıs ayı itibarıyla 40 milyon seviyesine ulaşmıştı. Aralıkta ise bu rakam 50 milyon seviyesine çıkmıştı.

Oyun birimi, Sony’nin en iyi performans sergileyen kolu olma özelliğini sürdürüyor. Birim mali yılı 1.65 trilyon yen (52.4 milyar TL) gelir ve 135.6 milyar yen (4.3 milyar TL) işletme kârıyla tamamladı. Birimin satış geliri yüzde 6.3, kârı ise yüzde 52.9 oranında arttı.

Sony PlayStation 4 satışlarında geçtiğimiz yıl zirveyi görmüş olabilir. Şirket, mevcut mali yılda 18 milyon PS4 sevkiyatı gerçekleştirmeyi öngörüyor. Ancak bu düşüş ihtimali, şirket için pek de endişe verici görünmüyor. PS4, 31 Mart 2018 itibarıyla 4 yılı aşkın bir süredir satışta olacak. Bu süre oyun konsolları için normal yaşam döngüsünün ortalamasında görünüyor. Mevcut satış trendi, PlayStation 4’ün 4 yıl içinde 71 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan PlayStation 2’yi geride bırakabileceğini gösteriyor. 11 yıl gibi uzun bir süre boyunca satışta kalan PS2, ömrünü 150 milyonun üzerinde bir satış rakamıyla tamamlamıştı.

Sony PlayStation 4 uzun vadede PlayStation 2’yi yakalayamayabilir

PS4’ün uzun vadede PS2’nin satış rakamını yakalaması ise pek muhtemel görünmüyor. PS2’nin fiyatının 2006’da önemli ölçüde indirilmesi, konsolun satış performansını korumasına yardımcı olmuştu. PS4’ün mimarisindeki farklılık, Sony’nin benzer bir indirim yapmasını engelleyecektir. Sony, orijinal versiyondan daha güçlü bir cihaz olan PS4’ü çıkararak daha farklı bir yaklaşım izlediğini göstermişti.