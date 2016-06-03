Samsung ABD’nin New York şehrinde gerçekleştirdiği bir etkinlikte Gear Fit bilekliğin takipçisi olan yeni fitness bilekliği ve akıllı saati Gear Fit 2’nin duyurusunu gerçekleştirdi. Buna ek olarak Gear IconX adlı kablosuz kulaklığın da duyurusu yapıldı.

Samsung Gear Fit 2 dikey olarak tasarlanmış, 1.55 inç Super AMOLED ekran barındırıyor. 1.0 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4 GB dahili hafıza gibi başlıca donanım bileşenlerine sahip olan ikinci nesil Gear Fit cihazında optik kalp ritm sensörü, dahili GPS özelliğiyle dışarıdaki aktiviteleri telefon taşımadan da izleme, IP68 sertifikasıyla belgelenen suya ve toza dayanıklı gövde gibi özellikler de mevcut. Cihazdaki 200 mAh kapasiteli pil de 3 güne kadar kullanım ve 5 güne kadar bekleme süresi sunuyor.

Gear IconX ise herhangi bir kablo içermeyen, tamamen bir çift topuzdan ibaret olan bir kulaklık olma özelliğini taşıyor. Bluetooth özellikli bu kulaklık aynı zamanda 4 GB dahili hafıza da içeriyor. Kontrol alanı sayesinde dahili hafızaya yüklenen şarkılarda kolaylıkla gezinti sağlanırken S Health uygulamasıyla eşzamanlanacak şekilde çeşitli egzersiz takip özellikleri de mevcut durumda.

Gear IconX’in pili depolanan şarkıları 3.5 saat boyunca dinleme imkanı sunarken, bu değer Bluetooth üzerinden müzik dinlenirken 1.5 saate düşüyor. Her bir kulaklık topuzu özel bir kutunun içine yerleştirilerek saklanıyor, ayrıca bu kutudaki microUSB portuna bağlanan kablo üzerinden şarj ediliyor. Gear IconX’in pilinin uzun süre dayanmıyor olması, bu cihazla gerçek anlamda kablosuz Bluetooth kulaklık keyfinin yaşanmasını gölgeliyor.

Samsung Gear Fit 2 10 Haziran tarihinden itibaren 180 dolarlık yurt dışı fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca Samsung şimdiden ön siparişleri de almaya başladı. Gear IconX için henüz bir fiyat bilgisi açıklanmadı, ancak bu aksesuar yılın üçüncü çeyreğinde bekleniyor.