Galaxy Note büyük ekranlı telefon kavramını ortaya atan, yeni bir ürün segmentinin oluşmasını sağlayan önder niteliğinde bir ürün. İlk kez 2011 yılının IFA fuarında 5.3 inç ekranlı Galaxy Note’u gördük. Onu izleyen yıllarda da Galaxy Note 2, Note 3 ve Note 4 modellerini de yine Berlin’de, IFA kapsamında gördük. Ancak bu yıl durum biraz daha farklı oldu. Samsung, beklenen Galaxy Note 5 modeli için IFA’yı beklemedi, bu telefonu geçtiğimiz ayın ortalarında New York’ta tanıttı. Ve hemen ardından vakit kaybetmeden, ay sonuna doğru da satışa sunmaya başladı. Samsung, bu şekilde Galaxy Note 5’i Apple’ın beklenen büyük ekranlı telefonu iPhone 6s Plus’tan önce piyasaya sürmüş oldu. Ayrıca tanıtım için Almanya yerine ABD’yi seçmesinin nedeni de daha sonra anlaşıldı. Çünkü Galaxy Note 5 Avrupa’da satılmayacaktı.

Neyse ki, Türkiye’deki kullanıcıları Note 5’e erişme imkanı açısından şanslı sayabiliriz. Avrupa’nın aksine, Galaxy Note 5 Türkiye’de satılıyor. Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla satışa sunulan Galaxy Note 5, selefine göre radikal değişiklerle geliyor. Bunun yanı sıra kendine yakışır teknik özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Bütün bunların neticesinde Samsung Galaxy Note 5 nasıl bir deneyim sağlıyor? Tercih etmeye değer mi? Bu soruların cevabını incelememizde bulabilirsiniz.

Tasarım



Samsung’un Galaxy S6 serisinde kullanmış olduğu Gorilla Cam ve metal gövde birleşimini Galaxy Note 5’te de görüyoruz. Bu, Galaxy Note 5’in geçen yılki modellerine göre daha şık ve zengin bir görünüm kazanmasına vesile olmuş. Galaxy Note 5 selefi Note 4 ile aynı boya sahip, ancak genişlik bakımından yaklaşık 2.5 mm.’lik bir avantajı var, diğer bir deyişle daha dar. Bu da telefonun tek elle tutuşta daha rahat kavranmasını sağlıyor. Zaten Note 5’in 5.7 inç, Quad HD ekranına baktığınızda ekranın kenardan kenara uzandığı görülüyor.

Galaxy Note 5’in önünde ve arkasında camın kullanılmış olması telefonu biraz daha kaygan yapmış. Telefonu tek elle tutup baş parmağınızla dokunmatik ekranı kontrol etmek istediğinizde telefonun elinizden kayması söz konusu olabilir, bu nedenle dikkatli olmanızda fayda var. Buna rağmen Galaxy Note 5’in ergonomik açıdan avantaj sağlayan unsurları mevcut. Örneğin arka yüzün kenarlara doğru kavis yapan yapısı Galaxy Note 5’in rahatça kavranmasına yardımcı oluyor.

Malzeme ve tasarımdaki radikal değişikliklere rağmen, önden baktığınızda Galaxy Note 5’in bir Galaxy Note ailesi telefonu olduğunu anlamanız mümkün. 5.7 inç ekranın altında ana ekran düğmesini görüyoruz. Bu düğme etrafındaki çerçeve sayesinde kolaylıkla ayırt ediliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da parmak izi okuyucusunun ana ekran düğmesine entegre edildiğini görüyoruz. Bu sayede ekran kilidini parmak izinizi okutarak açabilirsiniz. Ana ekran düğmesinin solunda çoklu görev, sağında da geri butonu bulunuyor, bunlar kapasitif dokunmatik özelliğe sahip.

Galaxy Note 5’in sol kenarında ses tuşlarını, sağ kenarında ise güç butonunu görüyoruz. Üst kenarda ikinci mikrofon ve nanoSIM kart yuvası varken, altta da 3.5 mm. kulaklık jakı, microUSB portu, hoparlör ve ana mikrofon mevcut. Bu arada bir de S Pen yuvası var ki, buna daha sonra daha detaylı şekilde değineceğiz. Bu arada Note 5’in alt kenarının görünüş itibarıyla Samsung Galaxy S6 ve S6 edge’i epey andırdığını söylemeliyiz. Aslında Samsung üst sınıf telefonlarının tasarımında bir şekilde standart oluşturmuş oldu.

Kenarlarda saydığımız bütün butonlar, girişler, çıkışlar Galaxy Note 5’in kenarlarında boydan boya uzanan metal çerçevesi üzerine oturuyor. İnce işçilikle oldukça şık hâle getirilmiş bu metal çerçevenin ön ve arka panele geçişlerinde gördüğümüz yivlenmiş hatlar da çiziklere karşı epey dayanıklı görünüyor. Tabii ki, Galaxy Note 5’i kazara bir yerlere çarparsanız, hafif aşınmalar görebilirsiniz, bunu da belirtelim.

Galaxy Note 5’in önü gibi arkasını da Gorilla Glass 4 cam örtüyor. Bu, daha önceki Galaxy Note akıllı telefonlarında gördüğümüz tarzda çıkarılabilir bir kapağın olmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla pil değişimi de yapılamıyor. Ayrıca Galaxy Note 5’in bu yeni tasarımının önemli bir diğer sonucu da microSD kart yuvasının olmaması.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Note 5’in hedef kitlesi arasında akıllı telefonuyla epey haşır neşir olan, biraz daha tecrübeli kullanıcılar vardı. Onlar için hem pil ömrü hem de depolama kapasitesinin genişliği önemliydi. Şimdi pilin değiştirilemiyor olması ve sadece dahili depolama alanının varlığı Galaxy Note 5’i merakla bekleyen bu kitle için biraz hayalkırıklığı yarattı, kabul etmek gerekiyor. Belki değiştirilebilir pil ve microSD kart yuvasının eksikliğini taşınabilir piller (powerbank) ve bulut depolama servisleri bir yere kadar kapatabilir.

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Donanım ve Performans

Samsung Galaxy Note 5’in ekranı geçen yılın telefonu Note 4’ün ekranıyla aynı büyüklüğe ve çözünürlüğe sahip. 5.7 inç, 1440 x 2560 piksel Super AMOLED ekranı yüksek piksel yoğunluğu sayesinde keskin, net yazılar ve grafikler sunmaya devam ediyor. Ekranda geçen yılın modelindekine göre renk doygunluğu ve parlaklık bakımından ufak tefek iyileştirmeler yapıldığını ve bu şekilde daha iyi bir görsel deneyim sunulduğunu görüyoruz.

Renkler bir AMOLED ekrandan beklendiği şekilde canlı ve enerjik, böylelikle ekrandaki nesnelerin doğala en yakın hâlleriyle görüntülenmesi sağlanıyor. Derin siyahlar, keskin beyazlar sayesinde görüntüler daha da zenginleştiriliyor. Görüş açıları bakımından da Galaxy Note 5’in ekranı epey iyi görünüyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın, ekranda nelerin olduğunu rahatlıkla ayırt etmeniz mümkün. Parlak güneş ışığı altında da Galaxy Note 5’in ekranı düzgün şekilde kullanım sağlıyor. Yaz artık geride kaldı, ancak Galaxy Note 5’i deneyimlediğimiz süre boyunca yolumuz deniz kenarına da düştü. Galaxy Note 5’i parlak ışık altında bile rahatlıkla kullanmak mümkün oldu.



Galaxy Note 5’in içinde sekiz çekirdekli Exynos 7420 yongaset bulunuyor. Bu işlemcinin dört çekirdeki 2.1 GHz, diğer dört tanesi de 1.5 GHz saat frekansına sahip. Buna bir de 4 GB RAM’i ekleyin. Sonuç olarak karşımızda performans açısında epey yüksek potansiyele sahip bir akıllı telefon var. Benchmark testlerinde de bu beklentiyi yanlış çıkarmayan sonuçlar çıkıyor. Bu arada Galaxy Note 5 benchmark testlerinde S6 ve S6 edge ile birbirbirine yakın puanlar alıyor. 4 GB RAM’in varlığı önemli bir artı sayılır, böylelikle çoklu görev performansı bakımından Note 5 önemli bir avantaj kazanıyor. Cihazı yeniden başlattığınızda sistem ve başlangıçta yüklü uygulamalardan geriye 1-1,5 GB civarında bir RAM kalıyor ki, bu da oldukça iyi sayılabilir.

Pratikteki durumdan bahsetmeye gerek bile yok. Tahmin edeceğiniz üzere, Galaxy Note 5 yeteri kadar hızlı ve akıcı bir telefon. Kullanıcı arayüzünde dolaşırken, internette gezinirken, oyun oynarken bu hızı hissedebilirsiniz. Isınma konusunda Galaxy Note 5 makul sınırlar dışına çıkmıyor, aşırı şekilde ısınmıyor, bu da önemli bir artı.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Samsung Galaxy Note 5’te microSD kart yuvası yok, bu da dahili hafızayla veya ona ek olarak bulut depolama servisleriyle idare edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Note 5’in 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. Sıklıkla fotoğraf veya video çekecekseniz, aynı zamanda Note 5’te doküman, film, müzik, vs. depolamayı da fazlasıyla yapacağınızı düşünüyorsanız, tabii ki tercihiniz 64 GB olmalı.

Galaxy Note 5’in zayıf noktalarından bir tanesi ise 3000 mAh kapasiteli pile sahip olması. Aslında bu kapasite değeri düşük sayılmaz, ancak geçen yılın telefonu Note 4’te 3220 mAh kapasiteli bir pil olduğunu belirtmek gerekiyor. Elinizde Galaxy Note 5 gibi yüksek performanslı bir telefon olunca, onu daha fazla şekilde kullanmaya hevesli oluyorsunuz. Bu da ekranın daha fazla açılması, işlemcinin daha sık işlem yapması demek. Sonuç olarak pile gün boyunca epey yük biniyor. Ancak Galaxy Note 5’in pili sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkaracak performansı sergiliyor ki, bu da çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır.

Hızlı şarj özelliği en büyük artılardan. Yaklaşık yüzde 40’lık şarj seviyesine sadece 20 dakika gibi kısa bir sürede ulaştığını görmek çok güzel. Bu nedenle seyahatlerde veya önemli bir toplantıya ya da buluşmaya gideceğinizde, her ihtimale karşı Galaxy Note 5’in kutusundan çıkan şarj kablosunu yanınızda tutmanız iyi olur. Bunu, hızlı şarj özelliğinden her zaman yararlanmanız için tavsiye ediyoruz. Bu arada Samsung Galaxy Note 5’in kablosuz şarj desteği de mevcut. Samsung’un kablosuz şarj aksesuarını satın alıp masanıza veya yatağınızın baş ucuna koyarak Galaxy Note 5’i şarj etme işini daha pratik hâle getirebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 5’in kablosuz bağlantı tarafındaki en önemli artılarından bir tanesi Kategori 9 LTE desteğine sahip olması. Yani saniyede 450 Mbps’ye varan indirme ve 50 Mbps’ye varan yükleme hızlarını destekleyebiliyor. Bu, gelecek nisan ayından itibaren kullanıma sunulacak 4.5G şebekelerinde sunulabilecek en yüksek hıza Note 5 ile ulaşılabileceği anlamına geliyor. Bunun dışında 42.2 Mbps indirme ve 5.76 Mbps HSPA desteği sayesinde mevcut 3G şebekelerinde de sunulabilen en yüksek hıza ulaşmak mümkün oluyor. 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 + LE; A-GPS, GLONASS ve Beidou destekli GPS, NFC gibi zengin bir kablosuz bağlantı destek yelpazesi de Note 5’in teknik özellikler listesinde bulunuyor.

Note 5’in alt kenarında tek bir hoparlör bulunuyor. Bu hoparlör yeteri kadar güçlü, yüksek şiddette bir ses çıkışı sağlıyor. Ancak söz konusu sesin doyuruculuğu olduğunda biraz geride kaldığını söylemek gerekiyor. Yine de, web’de video izlerken veya arkadaşlarınızla müzik dinlerken Note 5’in bu hoparlörü işinizi görecektir. Bu arada Note 5’in 24-bit ses desteğinden ve düşük kaliteli MP3’lerin kalitesini yükselterek oynatması gibi ses özelliklerini de unutmamak gerekiyor. Sonuç olarak hoparlör kalitesi bakımından Note 5 çok üst seviyede değil, ancak tatmin edici olmayı başarıyor.

Yazılım

Samsung Galaxy Note 5’in yazılım bakımından Galaxy S6 ile aynı görünüyor. Android 5.1.1 Lollipop ve bunun üstünde de TouchWiz kullanıcı arayüzünü görüyoruz. TouchWiz kullanıcı arayüzü eskisine göre daha sade ve kullanıcıların gözünü fazla yormuyor. Bununla birlikte farklı tema seçenekleri mevcut, tema mağazasına girerek internetten farklı temalar indirmek ve Galaxy Note 5’in kullanıcı arayüzüne farklı bir görünüm kazandırmak mümkün oluyor.

Note 5’in ana ekranının en solu Flipboard destekli Briefing penceresine ayrılmış. Burası sayesinde gündemi takip edebilirsiniz ya da istediğiniz takdirde kaldırabilirsiniz. Ana ekranlarda ise bileşenler ve kısayollar için epey geniş alan bulunuyor. Çoklu Pencere modu ile Galaxy Note 5’in büyük ekranının avantajından yararlanabilir, ekranda aynı anda iki uygulamayı açabilirsiniz. Uygulama pencerelerinin alanını da ayarlayabilir, birini daha büyük, diğerini daha küçük şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bunun dışında Galaxy Note 5’te Google’ın servislerine ait Android uygulamalarının Google klasörü içinde yüklü olarak sunulduğunu görüyoruz. Bir de Samsung’un yüklü olarak sunduğu SHealth, SVoice gibi çeşitli uygulamalar ve Samsung Hediyeleri klasörü altında, Samsung Türkiye tarafından Note 5’lerde önceden yüklenmiş çeşitli uygulamaları görüyoruz. Bunlar Digiturk Play, Cellograf, Hürriyet e-Gazete, Galaxy Oyun, S Film, SÇocuk ve Deezer. Bunlar çeşitli hediyelerle birlikte sunuluyor.

Uygulama ve oyun indirmek isteyenler için Google Play Store’un yanı sıra Samsung’un Galaxy Apps uygulama ve içerik mağazası gibi bir seçeneğinin de olduğunu belirtelim. Bu arada Microsoft’un Excel, PowerPoint, OneNote, Word, OneDrive, Skype gibi uygulamaları da Galaxy Note 5’te yüklü olarak geliyor. Ayrıca OneDrive’dan da 100 GB’lık saklama alanı iki yıl boyunca ücretsiz sunuluyor.

SideSync uygulaması için de bir paragraf açmak gerekiyor. SideSync sayesinde Note 5’i başka bir cihaza bağlayıp ekranı oraya yansıtabilirsiniz. Sonrasında görüşme yapma, uygulamaları kullanma gibi, Note 5’te yaptığınız bütün işleri Note 5’i bağladığınız cihaz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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S Pen

Her yeni nesil Note 5’te olduğu gibi, Galaxy Note 5’in S Pen kapasitif kalemi de kendinden öncekilere göre daha da iyileştirildi. Yeni kalem biraz daha ince ve hafif. Ayrıca bir ucunda bir tükenmez kalem gibi tıklatılabilir mekanizma bulunuyor. Aslında bu mekanizma S Pen’in Note 5’te gizlendiği yuvadan çıkışına yardımcı oluyor.

S Pen daha önceki Note serisi telefonlarda gördüğümüz özellikleri korumakla birlikte çeşitli değişiklikler ve yenilikler de söz konusu. Örneğin Temassız Komut menüsü şimdi yepyeni bir görünümle geliyor; S Pen’i yuvasından çıkardığınızda veya S Pen kullanımdayken ekranın bir kenarında asılı hâlde duran S Pen kısayoluna dokunduğunuzda açılan Temassız Komut penceresinde arka plan bulanıklaştırılmış şekilde görülüyor, önde de Görev notu, Akıllı seçim, Ekran notu, S Not gibi daha önceden bildiğimiz S Pen özellikleri listeleniyor. Ayrıca buraya sık kullandığınız iki uygulamanın kısayolunu ekleyebilirsiniz. Bu sayı S Not’u da değiştirdiğiniz takdirde üçe çıkıyor. Bu arada, Ekran notu özelliğine yapılan önemli bir katkı var, bu da web sayfalarının veya listelerin tam ekran görüntülerini bir bütün hâlinde almak.

S Pen’in bir başka yeniliği ekran kapalıyken de hemen hızlı not alma imkanı sunması. Ekran kapalı notu olarak adlandırılan bu özellik açık olduğu takdirde, ekran kapalı olduğu hâlde S Pen’i yuvasından çıkardığınızda siyah renkli ekrana hızlıca not alabilirsiniz. Bu özellik sayesinde Note 5 kağıt-kalem ikilisinin yerine biraz daha yerleşme imkanı elde ediyor. Özellikle telefon numarası veya e-posta adresi gibi bilgileri kaydetmek için bu özellik epey kullanışlı gibi görünüyor.

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Kamera

Samsung Galaxy Note 5’in kamerası S6 ve S6 edge’in kamerasıyla sunulan ve beğeni kazanan özellikleri bünyesinde topluyor. 16 megapiksel sensörlü, f/1.9 diyafram açıklıklı lens ve optik görüntü sabitleme sistemli arka kamera sayesinde oldukça memnun edecek, etkileyecek fotoğraflar çekebilirsiniz. Galaxy S6 ve S6 edge incelemesinde Kamera bölümünde değindiğimiz çoğu nokta Galaxy Note 5’in kamera sistemi için de geçerli.

Ana ekran tuşuna art arda iki kez basarak Kamera uygulamasını hızlı şekilde açabilir ve hemen çekime başlayabilirsiniz. Kamera uygulaması epey kullanışlı, ekranın bir kenarında fotoğraf ve video çekim tuşlarını görüyoruz. Ayrıca ön ve arka kameralar arasında geçiş sağlayan düğme de bu kenarda bulunuyor. Mod tuşu Galaxy Note 5’in kamerasının Otomatik, Pro, Seçmeli odak, Panoramik gibi farklı çekim modlarına erişmenizi sağlıyor. Mod tuşunu kullanmak yerine parmağınızı telefonun kenarından sola, ortaya doğru sürükleyerek de mod arayüzünü açabilirsiniz. Ekranın diğer tarafında çözünürlük, zamanlayıcı, flaş, HDR gibi hızlı ayarlar mevcut. Kısacası Kamera uygulaması sade ve kolaylıkla kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Note 5’in kamerasıyla çekilen fotoğraflar detaylar bakımından epey zengin, renkler canlı ve doğrulukları da yüksek seviyede. HDR modunu otomatik duruma getirerek sahnenin gerektirdiği durumlarda Yüksek Dinamik Aralığının nimetlerinden yararlanabilir, fotoğrafları daha parlak ve canlı hâle getirebilir, gölgede kalmış detayları da ön plana çıkarabilirsiniz. Pro modu da otomatik ayarlardan hoşlanmayanlar için deklanşör hızı, ISO gibi ayarlara elle müdahale etme şansı tanıyor.

Düşük diyafram açıklığı sayesinde ön plandaki nesneye odaklanan ve arka tarafı bulanıklaştıran fotoğraflar çekebilirsiniz. Seçmeli odak özelliği bunu sağlıyor. Video kolajı özelliği dört tane altı saniyelik video klibi birleştirerek ve arka fona müzik ekleyerek farklı klipler oluşturmanızı sağlıyor. Canlı yayın özelliği de ilk kez Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ ile birlikte sunuluyor. Bu özellik sayesinde YouTube’da hemen canlı yayına başlamanız mümkün oluyor. Bunun için YouTube hesabınızda canlı yayın işlevine izin verilmiş olması gerekiyor. YouTube’da kurulum adımlarını doğrudan Kamera uygulaması içinde açılan pencereden gerçekleştirebilirsiniz. Samsung Galaxy Note 5’in kamerası için internetten indirebileceğiniz çeşitli modlar da var. Anlayacağınız Kamera uygulaması epey zengin ve ortaya ilginç işler çıkarmayı sağlıyor.

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Ön kamera da 5 megapiksel çözünürlük desteğiyle yüksek çözünürlüklü selfie fotoğraflar çekmeye izin veriyor. Ön kamera için de HDR desteği mevcut. Aynı zamanda 4:3 veya 16:9 selfie fotoğraflar çekebilirisniz. Ön kamera için Selfie ve Geniş Selfie gibi çekim modları mevcut. Canlı yayın modunu ön kamera için de kullanabilirsiniz.

Video tarafında Samsung Galaxy Note 5’in 4K video ve 1080p/60fps video çekimi gibi artılara sahip olduğunu görüyoruz. Optik görüntü sabitleme sistemi ve çift mikrofon sistemi sayesinde Galaxy Note 5’in kamerasıyla profesyonel video kameraların tadında video çekimleri gerçekleştirebilirsiniz.

Sonuç

Samsung Galaxy Note 5 gerçekten de bir üst sınıf amiral gemisine yakışır özelliklere sahip. Bu hem tasarım hem de teknik özelikler bakımından geçerli. Metal ve camın birleşiminden oluşan yeni nesil tasarım herkesin hoşuna gitmeyebilir, ancak Galaxy Note 5’i kullanma isteğini ve havasını daha da artırdığı bir gerçek. Pilin değiştirilmemesi veya microSD kart yuvasıyla depolama kapasitesinin artırılamıyor olması Note 5’i seçmeyi düşünenlerin aklını çelebilir. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi taşınabilir şarj aletleri ve bulut depolama servisleri onların yokluğunu biraz olsun aratmayabilir.

Samsung Galaxy Note 5 hâlâ gerçek bir defter üstünde kalemle yazı yazma hissini tam olarak vermiyor. Ancak her geçen nesille birlikte o tarafa doğru daha da yaklaşıyor. Galaxy Note 5 analog ve dijitali düzgün bir noktada buluşturuyor ve ortaya iyi bir deneyim çıkıyor. Galaxy Note 5 gün boyu, farklı zamanlarda ve yerlerde farklı işlevleriyle ihtiyaçlarınıza cevap verecek hızlı bir telefon.