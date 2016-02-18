Samsung, Galaxy S serisi akıllı telefonlarının tasarımını A serisine taşıyarak, üst sınıf Android telefon deneyimini daha uygun fiyatlardan yaşama imkanı sunmaya 2014’ün sonlarında başlamıştı. 2015 yılında epey ilgi gören Galaxy A serisi telefonların devamını bu yılın başlarında Türkiye piyasasına giriş yapan Galaxy A (2016) telefonlarıyla görüyoruz. Galaxy A7 (2016), şu anda satışta olan üç telefon içinde en üst model olma özelliğini taşıyor. 5.5 inç Full HD ekranıyla phablet sınırlarında dolaşan bu Android telefonu sekiz çekirdekli işlemci, 13 megapiksel kamera, 5 megapiksel ön kamera gibi özelliklerle donatılan 2016 model Samsung Galaxy A7 ile ilgili detayları yazının devamındaki incelemede bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy A7 (2016) Video İnceleme



Galaxy A7 (2016)’yı ilk kez elimize aldığımızda bu telefonun biraz daha Galaxy S6 Edge+ havasında olduğunu hissettik. Tabii ki, bu telefonda kavisli ekran yok, ancak telefonun önünü kaplayan 2.5D Corningi Gorilla Glass 4 ekran camının kenarlara doğru yaptığı kavis diğer Galaxy A (2016) telefonlarına göre daha fazla yapılmış. Bu durum Galaxy A7 (2016)’nın diğerlerine göre biraz daha şık ve değerliymiş gibi durmasını sağlıyor.

Telefonun gövdesi cam ve metalin birleşiminden oluşuyor. Yukarıda belirttiğimiz ön bölüm gibi, arka yüz de tamamen Gorilla Glass 4 cam ilem kaplı. Bu iki cam plaka arasında da metal çerçeveyi görüyoruz. Bu çerçeve üstünde yer alan tuşlar da metalde yapılmış. Köşelerin yuvarlaklığı orta kararda tutulmuş. Bunun yanı sıra uzun kenarlarda da tıpkı S6 ve A (2016) telefonlarda olduğu gibi inceltme yapılmış.

Galaxy A7 (2016)’yı elinize aldığınızda onun epey sağlam bir telefon olduğunu hissediyorsunuz. Üstelik bu sağlamlık hissi boş değil, telefonun ekranının üstüne belirli bir yükseklikten düşen metal plaka çatlağı bırakın, camda herhangi bir çiziğe bile yol açmadı. Sadece metal çerçevenin yivlenmiş hattı üzerinde birkaç çizik ve aşınmayla durumu kurtardık. Benzer sağlamlığın düşmelerde de çoğunlukla etkisini göstereceğini düşünüyoruz.

Boyutlar bakımından en büyük değişikliği kalınlıkta görüyoruz. 151.5 x 74.1 x 7.3 mm.’lik boyutlara sahip olan telefon selefine göre yaklaşık 1 mm. daha kalın. Aynı zamanda 172 gr. ile yaklaşık 30 gr. daha ağır geliyor. Bu ağırlık artışında metal ve cam miktarının artırılmasının payı büyük olmalı. Renk seçenekleri baktığımızda geçen yıl da gördüğümüz beyaz, siyah ve altının arasına pembenin de eklendiğini görüyoruz.

Galaxy A7 (2016), 5.5 inç ekranlı çoğu telefona göre elde daha rahat tutuluyor. Bunun nedeni ekranı saran çerçevenin daha dar olmasının payı büyük. Ekranın toplam yüzeye oranı yüzde 74.3’e ulaşıyor. Galaxy Note 5 ile A7 (2016)’yı yan yana getirdiğimizde A7’nin daha dar olduğunu görüyoruz.

Görünüş açısından A7 (2016)’nın küçük kardeşlerinde ve diğer Samsung telefonlarından çok büyük farkı yok. Ön tarafa baktığımızda tuş yerleşiminin klasik Samsung çizgisinde olduğunu görüyoruz. Ekranın altında parmak izi okuyucusunun da yerleştirildiği ana ekran tuşu bulunuyor. Bunun sol tarafında çoklu görev, sağ tarafında da geri işlevini gören kapasitif dokunmatik tuşlar yer alıyor. Ekranın üstünde ise 5 megapiksel kamera, ahize hoparlörü ve sensörleri görüyoruz. Galaxy A7 (2016)’da da LED bildirim ışığının bulunmadığını belirtelim. Bu nedenle cevapsız bir çağrı veya bildirimi görmek için ekranı açıp kilit ekranındaki bildirimlere göz atmanız gerekecek.

Telefonun sol kenarında ses tuşları, sağ kenarında ise güç butonu yer alıyor. Bunlar hem sağ hem de sol elle tutuşta rahatlıkla erişilebilecek şekilde konumlandırılmış. Güç butonundan aşağı doğru ilerlediğimizde nanoSIM ve microSD kart yuvalarını barındıran tepsiyi görüyoruz. Aslında Galaxy A7 (2016) da diğer A (2016) serisi telefonlar gibi çift SIM kart desteğine sahip. Ancak bunun için microSD karttan fedakarlık etmeniz ve ikinci yuvayı da SIM kart için kullanmanız gerekiyor. Alt kenarda microUSB portu, 3.5 mm. kulaklık jakı, hoparlör ve mikrofon yer alırken, üst kenarda da ikinci mikrofonu görüyoruz.

Yine Corning Gorilla Glass 4 ekran camıyla kaplı olan arka bölümde dikkat çeken ilk unsur Samsung logosu oluyor. Onun üstünde 13 megapiksel kamerayı, yanında da LED flaşı görüyoruz. Galaxy A7 (2016)’da çıkarılabilir kapak yok, bu da pilin sabit olduğu, yedek pille değiştirilemediği anlamına geliyor.

Galaxy A7 (2016), 5.5 inç Super AMOLED ekranla geliyor. 1080p Full HD çözünürlük desteğine sahip olan bu ekran 401 ppi ile gayet net ve keskin yazılar ve grafikler sunuyor. Kağıt üstünde Galaxy A7 ile aynı ekranı taşıyor gibi görünse de, yeni ekranda renk matrisi iyileştirilmiş, böylelikle daha iyi görüntü kalitesi sunuluyor. Selefine göre daha yüksek parlaklık sunan Super AMOLED ekran güneş ışığı altında yeterli görüş sunuyor. Görüş açıları bakımından da bu ekran epey iyi görünüyor. Renk doğruluğu tarafında yapılan iyileştirmeler de iyi bir görsel deneyim elde etmeye katkıda bulunuyor. Bu arada Galaxy A7 (2016)’nın ekranını da ön tanımlı profiller veya isteğe bağlı şekilde düzenlemek, gözünüzü rahat ettirecek parlaklık ve renk sıcaklığını ayarlamak mümkün.

SAMSUNG GALAXY A7 (2016) İNCELEMESİ 1 of 29

Türkiye’de satılan Galaxy A7 (2016) modellerinde Samsung’un kendi geliştirdiği sekiz çekirdekli Exynos 7580 işlemci geliyor. Bu işlemci Mali-T20MP2 grafik işlemci birimini de barındırıyor. Dahili hafıza seçeneği olarak sadece 16 GB’nin sunulduğunu görmeye devam ediyoruz, tıpkı Galaxy A serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi. Ancak 128 GB’ye kadar kartları destekleyen microSD yuvası sayesinde fotoğraflar, videolar ve diğer dosyalar için daha fazla alan açmak mümkün oluyor. Tabii ki, bu durumda Galaxy A7 (2016)’nın ikinci hat desteğinden yararlanmanıza imkan kalmayacaktır.

A7’nin sahip olduğu bu donanım paketinin performansına gelince, benchmark testlerinde Galaxy A5 (2016) ile aynı seviyede, ancak ondan biraz daha düşük puan aldığını görüyoruz. Ne var ki, bu farkı göz ardı edebiliriz. Akıllı telefonlar genelinde değerlendirdiğimizde Galaxy A7 (2016)’nın performansı ortalamalarda geziniyor. Sahip olduğu fiyata göre bu performans sonuçlarının normal olduğunu söyleyebiliriz.

Günlük hayattaki kullanıma baktığımızda Galaxy A7 (2016)’nın internette gezinme, çoklu pencere özelliğini kullanma, oyun oynama gibi bu telefonla yapılacak temel işleri rahatlıkla, takılma olmaksızın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uygulama açılışlarında, kullanıcı arayüzü geçişlerinde de genel olarak sorun görünmüyor. Ara sıra ana ekranda bulunan Briefing adlı bölümün yüklenmesinde ve buradaki sayfa geçişlerinde hafif takılmalar görünüyor, ancak bunlar da göz ardı edilebilir.

Galaxy A7 (2016)’da 3300 mAh gibi epey yüksek kapasiteli bir pil bulunuyor. Böylelikle telefon Galaxy serisi içindeki çoğu amiral gemisi telefondan daha yüksek kapasiteli bir pile sahip oluyor, Note 5’ten bile. Telefonun Full HD ekranı Quad HD ekranlar kadar fazla güç çekmiyor, bunun yanı sıra işlemci de orta kararda. Sonuç olarak bu durum Galaxy A7 (2016)’nın pilinin iyi bir performans göstermesini sağlıyor. Normal yoğunluklu bir kullanımda bu telefon tek bir şarjla iki günü rahatlıkla çıkarabilir. Eğer daha nadir kullanır veya Güç tasarrufu ya da Ultra güç tasarrufu gibi modları kullanırsanız, bu durumda süreyi daha da artırabilirsiniz. Bu arada telefonda yüklü gelen Smart Manager uygulaması sayesinde çalışan uygulamaların pil tüketimine olan etkilerini görebilir, buna göre de gerekli optimizasyonları yapabilirsiniz. Pilin hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ve hızlı şarj özellikli bir adaptörle birlikte geldiğini de belirtelim.

Kablosuz bağlantılara baktığımızda 802.11a/b/g/n Wi-Fi desteğini görüyoruz. 802.11ac desteği yok, ancak bu protokolün henüz çok yaygın olmadığını düşündüğümüzde yokluğu çok sorun olmaz gibi görünüyor. Bluetooth 4.1, ANT+, NFC, Wi-Fi Direct de listede yer alan diğer maddeler arasında bulunuyor. Bu arada MST desteği sayesinde Samsung’un mobil ödeme sistemi Samsung Pay de destekleniyor. FM radyo desteği de mevcut, böylelikle radyo dinlemek için internet bağlantısını tüketmenize gerek kalmıyor.

A7 (2016)’nın önemli bir özelliği de Kategori 6 LTE desteği barındırması. Böylelikle saniyede 300 Mbps’ye varan teorik indirme hızlarını destekliyor. Bu hızlara ulaşmak mümkün değil, ancak Türkiye’de 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren faaliyete geçecek 4.5G servisleri LTE-Advanced gibi gelişmiş LTE teknolojileri üzerinden verilecek. Dolayısıyla Galaxy A7 (2016) sayesinde sunulan potansiyelden mümkün olan en yüksek miktarda yararlanmak mümkün olabilir.

Telefonun ses performansından bahsetmeden geçmeyelim. Alt kenarda yer alan küçük hoparlör ızgarasından çıkan sesin şiddeti ortalamayı geçmiyor, ancak bir akıllı telefon için makul seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tizler çok baskın ve çevresel etki de epey düşük. Eğer Galaxy A7 (2016) ile çevrenizdekilere daha iyi bir ses deneyimi sunmak istiyorsanız, harici hoparlörleri veya kablosuz bağlantı destekli ses sistemlerini tercih etmeniz yerinde bir tercih olacaktır.

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Yazılım tarafına baktığımızda, Galaxy A7 (2016)’nın da Android 5.1.1 Lollipop ile yüklü şekilde geldiğini görüyoruz. Bunun üstünde de TouchWiz’in şu anki en güncel sürümü çalışıyor. Android 6.0 Marhsmallow’un çıkışının üstünden aylar geçmiş olsa da, bu 2016 model telefonda en son Android sürümünü görmemek biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak Samsung bu telefon için de Marshmallow güncellemesini planlıyor ve birkaç ay içinde bu güncelleme dağıtıma çıkacaktır.

TouchWiz’in daha önce S6 ve Note 5 gibi telefonlarda gördüğümüz versiyonunu Galaxy A7’de de görüyoruz. Daha önce bu telefonları kullandığımız için A7’nin TouchWiz’i bize pek yabancı gelmiyor. Köşeleri hafifçe yuvarlatılmış karesel uygulama ikonları, mavi tonlarının epey ağırlıkta olduğu varsayılan tema, sayfalı yapıdaki uygulama menüsü başlıca özellikler arasında. Bu arada Briefing adı verilen, Flipboard destekli haber paneli de ana ekranda, en soldaki panelde yer alıyor. Eğer isterseniz bu paneli devre dışı bırakmanız mümkün.

Yüklü gelen uygulamalar bakımından da durumun S6, Note 5 ve diğer Galaxy A (2016) telefonlarındakiyle hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Gmail, Haritalar, YouTube gibi Google uygulamaları yüklü geliyor, bunlara Google klasörü altından erişmek mümkün oluyor. Bir de Microsoft Apps klasörü var ki, onun altında da Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive ve Skype uygulamaları bulunuyor. Samsung, Word’ü de yüklemiş, ancak nedense onu klasörden bağımsız olarak, tek başına ve daha fazla ön planda olacak şekilde sunmayı tercih etmiş. Bir de Samsung Türkiye’nin yüklediği ve çeşitli hediyelerle sunduğu Hürriyet e-Gazete, Cellograf, SÇocuk, Sfilm, Galaxy Oyun ve Digiturk Play gibi uygulamalar var.

Samsung’un yüklü olarak sunduğu uygulamaları unutmamak gerekiyor. Smart Manager uygulaması telefonun pil, depolama, RAM, güvenlik gibi durumlarını görme ve kontrol etme imkanı veriyor. S Health sayesinde sağlık durumunuzu telefonunuz üzerinden takip edebilirsiniz. S Voice uygulaması da yüklü olarak geliyor, ancak henüz Türkçe desteğine sahip olmadığı için fazla işe yaramıyor. Galaxy Apps üzerinden Samsung’un öne çıkardığı uygulamaları ve oyunları yükleyebilirsiniz. Tabii ki, Android’in ana uygulama ve içerik mağazası Google Play Store’u da unutmayalım.

TouchWiz’in güzel özelliklerinden bir tanesi de tema desteği. Eğer telefonla yüklü gelen kullanıcı arayüzünden sıkıldıysanız, Temalar bölümüne girerek farklı bir tema seçebilir; uygulama ikonları, duvar kağıdı, temel uygulama görünümü gibi unsurları değiştirebilirsiniz. Tema Mağazası sayesinde daha fazla seçeneği telefona indirmek mümkün. Bunun yanı sıra Galaxy A serisi için de özel tema seçeneklerinin bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Tıpkı Galaxy A5’te olduğu gibi, A7’de de çoklu pencere desteği bulunuyor. Böylelikle destekleyen uygulamalarda A7’nin 5.5 inç ekranını aynı anda iki uygulama için kullanabilirsiniz. Çoklu pencere desteğine sahip olan uygulamaları, çoklu görev penceresinde açık olan son uygulama pencereleri üzerindeki ikili pencere ikonu yardımıyla anlayabilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu da Galaxy A7 (2016)’nın özellikleri arasında yer alıyor. Ayarlar uygulaması içinde parmak izinizi bir dakikadan az sürede ekleyebilir ve bundan sonra ekran kilidini parmağınızı dokundurarak açabilirsiniz. Parmak izi okuyucusu oldukça hızlı çalışıyor.

Kameralar hakkında konuşacak olursak, Galaxy A7 (2016)’nın kameralar bakımınan kardeşlerinden pek farkının olmadığını görüyoruz. Dikkat çekmemiz gereken noktalardan bir tanesi, arkada yer alan kameranın dışa doğru fazla çıkıntı yapmaması. Özellikle S6’da arka kamera hatırı sayılır miktarda dışa doğru çıkıntı yapıyordu. Tabii ki, A7’nin biraz daha kalın olması, aynı zamanda daha basit ve düşük çözünürlüklü bir kamera taşıması da çıkıntının azalmasında önemli etkenler arasında bulunuyor.

Arkada kamera 13 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. Ancak S6’daki gibi f/1.9 diyafram açıklığı değeri ve optik görüntü sabitleme özelliği korunuyor. Ne var ki, kamera deneyimi bakımından Samsung’un üst sınıf Galaxy telefonlarındaki deneyimin tam olarak bulunduğunu söyleyemeyiz. Örneğin 4K video kaydı, HDR Auto veya YouTube’a canlı yayın gibi özellikler Galaxy A7 (2016) kamerasında bulunmuyor. Ayrıca kamera arayüzünde sol sütunda HDR düğmesi görmüyoruz. HDR özelliği bir mod olarak Mod menüsüne yerleştirilmiş.

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Galaxy A7 (2016)’nın 13 megapiksel arka kamerasıyla çekilen fotoğraflar, ışık koşulları ideal olduğunda gayet iyi sonuçlar veriyor. Ancak ortam fazla aydınlıksa, çekilen karelerde bazı bölgelerin aşırı aydınlık, gölgelerin de fazla karanlık olduğunu görüyoruz. HDR modu da bu noktada işleri biraz düzeltse de, çok fazla yardımcı olmuyor. Düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda gürültü etkisi hissediliyor, ancak kamerayı sabit tuttuğunuz ve pozlamayı elle ayarladığınız takdirde gürültünün azaltıldığı, saçılmaların önlendiği fotoğraflar elde edebilirsiniz. Sonuç olarak Galaxy A7 (2016) ile çekilen fotoğraflar üst sınıf akıllı telefonların ürettiği seviyede değil, ancak telefonun fiyatının hakkını veriyor.

Önde yer alan 5 megapiksel kamera da arkadaki kamera gibi f/1.9 diyafram açıklığı değerine sahip. Bu düşük ışıkta parlak ve canlı selfie fotoğraflar çekilebileceği anlamına geliyor. Gerçekten de Galaxy A7 (2016) ile çekilen özçekimlerin beklentileri karşıladığını görüyoruz. Bu arada güzelleştirme araçları sayesine görünümünüzü değiştirmeniz, yüzünüzdeki izlerden kurtulmanız mümkün. Yazılım bu anlamda da iyi çalışıyor.

Video tarafında tıpkı A5 veya A3 modellerindeki gibi en fazla saniyede 30 kare hızında 1080p Full HD video kayıt desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Her ne kadar 4K veya 1080p/60fps gibi formatlar giderek daha fazla ilgi görse de, A7 (2016)’da sunulan format makul görünüyor. Bu arada öndeki kamerayla da 1080p video kaydı yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy A7 (2016) sayesinde amiral gemisi Samsung telefonlarında gördüğümüz tasarım, malzeme kalitesini ve üst sınıf telefon kullanmış olmanın verdiği hissi, 1800 TL gibi nispeten daha uygun bir fiyata elde etmeniz mümkün oluyor. 5.5 inç Full HD ekranı fazlasıyla tatmin edici bir görsel deneyim sunarken yüksek kapasiteli pili sayesinde telefon sizi çoğu durumda yarı yolda bırakmayacaktır. Parmak izi okuyucusu da A7 (2016)’nın önemli bir güvenlik unsuru olarak çekici faktörler arasında yer alıyor. FM radyonun bulunması da bazıları için önemli ve karar vermede etkili bir etken olabilir. Kamera deneyimi bakımından parasının karşılığını verse de, Galaxy A7’nin S6 ve Note 5’teki kamera deneyimini yaşatmadığını belirtmemiz gerekiyor. Ancak Galaxy A7’yi tercih edecekler için bunlar çok önemli ayrıntılar olmasa gerek.

Sonuç olarak bir akıllı telefon için 2000 TL’ye kadar hareket alanınız varsa ve üst sınıf bir deneyim istiyorsanız, Galaxy A7 (2016) değerlendirme listenizdeki başlıca telefonlardan olabilir. Bu arada Galaxy A5 ile A7 arasında kararsız kalabilirsiniz. Ekranın daha büyük olması ve üst sınıf telefon kullanıyormuş hissini daha fazla yaşatması, bütçenizi biraz daha zorlayıp Galaxy A7 (2016)’yı tercih etmenizi sağlayabilir. Kamera, yazılım, pil ömrü ve performans açısından bu iki A (2016) serisi cihaz arasında fazla fark bulunmuyor.

Piyasada Galaxy A7 (2016) ile aynı fiyat aralığında, ondan daha iyi performansa ve kamera deneyimine sahip telefonlar bulunuyor. Galaxy A7 (2016)’nın bunlara göre en önemli avantajları metal-cam tasarımı ve daha yeni bir akıllı telefon olması.