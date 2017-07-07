Qualcomm iPhone satışlarını durdurmak için harekete geçti

Apple ve Qualcomm arasındaki hukuk savaşı yılın başından bu yana devam ediyor. Taraflar yaptıkları hamlelerle kolay kolay geri adım atmaya niyetli olmadıklarını gösteriyor. Qualcomm’un son hamlesi de bu mücadeledeki en iddialı girişimlerden biri olma niteliğini taşıyor. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC) kapısını çalan işlemci devi, bazı iPhone modellerinin ithalinin ve satışının yasalara aykırı olduğunu ve bu iPhone’lar ile diğer ürünlerin ABD’ye girişinin engellenmesini istedi. Şirkete göre göre, söz konusu cihazlar kendisine ait altı patenti ihlâl ediyor. Qualcomm iPhone için önemli özellikleri ve işlevleri sunma imkanı sağlayan teknolojileri kapsayan patentlerinin haksız biçimde kullanıldığını savunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone 8 fotoğraflarda görüldüğü gibi olabilir

Qualcomm bu iddiaları doğrultusunda patentlerini ihlâl eden iPhone’ların ABD içinde satışının durdurulmasını talep ediyor. Şirket söz konusu telefonların pazarlanmasının, reklamlarının yapılmasının, envanterlere dağıtılmasının ve kullanılmasının da engellenmesini istiyor.

Kısacası; Apple’ın kendisine ait teknolojileri izinsiz kullandığına inanan Qualcomm, Cupertino merkezli şirketin iPhone satmasını imkansız kılmayı amaçlıyor. Kaliforniya eyaletindeki bir bölge mahkemesine de başvuran Qualcomm, Apple’dan tazminat da talep ediyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu altı patent hem akıllı telefonlarda pil ömrünü artırıyor hem de yüksek performans sağlıyor. Şirket, iPhone’larda söz konusu patentli teknolojilerden nasıl yararlanıldığını gösteren bir infografik de hazırladı.

Qualcomm iPhone satışlarını durdurabilir mi?

Qualcomm’un başvurusundan hangi iPhone nesillerinin etkileneceği şu an için bilinmiyor. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun bu talebe nasıl yaklaşacağı konusunda da şimdilik bir ipucu yok. Ancak Qualcomm’un bu girişimine Apple’ın da benzer bir tonda karşılık vereceğini tahmin etmek pek zor değil.