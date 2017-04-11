Netflix’in dünyaya açılıp Türkiye’de de hizmet vermeye başlaması, yeni TV platformlarının ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu platformların en güzel örneklerinden birisi de son günlerde “Fi” dizisi ile daha da popülerleşen puhutv.

puhutv; Smart TV, iPhone, Android, iPad, Android tablet ve Apple TV üzerinde çalışan bir TV platformu. Dizi ve film izlemeyi seven kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden, puhutv uygulamasını istediği cihazlarda indirip kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirler.

Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra istediğiniz içeriği hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Aradığınız içerikleri kolayca bulabilmeniz için Ana Sayfa’da Öne Çıkanlar, Kült Diziler, Yeşilçam’ın Unutulmayanları, Gençlik Dizileri, Sanat Filmleri, Milenyum Sonrası gibi başlıklar altında dikkat çeken içerikler sunuluyor. Ayrıca sol üstteki menüde bulunan Kategoriler sekmesi altında serviste yer alan içerikler Dizi, Film ve Çizgi Filmler olarak çeşitli kategorilere ayrılmış biçimde bulunuyor. Bu sayede hangi tarzda film veya dizi izlemek istiyorsanız, sunulmuş kategoriler altından aradığınız içeriğe rahatlıkla erişebilirsiniz.

Serviste kullanıcılara kendi listelerini oluşturma hakkı da sunuluyor. Bu listelere platformda bulunan her içerik eklenebiliyor. Ancak bunun için puhutv’ye üye olmanız ve giriş yapmanız gerekiyor. Üye olmak ise son derece kolay. Sadece geçerli bir mail adresi ve oluşturduğunuz şifre ile tek adımda üye olup uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Sol üst menüde yer alan Profil & Ayarlar kısmından kişisel bilgilerinizi sonradan da güncelleyebilirsiniz. Servisin kullanıcılara bildirim gönderebilmesi için de uygulamaya giriş yapılması gerekiyor. Favori dizilerinizin yeni fragmanlarından anında haberdar olmak istiyorsanız, listenizi oluşturup bildirimlerin gelmesini bekleyebilirsiniz.

Hâli hazırda televizyonlarda yayınlanan Cesur ve Güzel, İçerde, Kara Sevda, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi popüler dizilerin yeni bölümleri, televizyonda yayınlandıktan hemen sonra puhutv’de yerini alıyor. İzleyiciler kaçırdıkları bölümleri bu uygulama sayesinde kolayca izleyebiliyorlar.

Ayrıca sadece puhutv’de yayınlanan “Fi” de geçen hafta itibarıyla platformda yerini aldı. Bu dizi, son zamanlarda puhutv’nin popüler olmasının en önemli sebebi olarak nitelenebilir. İlk üç bölümü yayınlanan dizi, sadece platform üzerinden izlenebiliyor.

Uygulama içeriklere kaldığınız yerden devam etme imkanını da sunuyor. Hangi içeriği yarım bıraktıysanız uygulama altında o içeriği devam ettirebilmeniz için bir açılır pencere yer alıyor ve ana sayfada “Bıraktığınız Yerden Devam Edin” başlığı altında yarım kalan içerikleriniz listeleniyor. Ayrıca yarım kalan içeriği o dizinin veya filmin sayfasından da görebiliyorsunuz. Giriş yaptığınız takdirde farklı cihazlarda da yarım kalan içeriklerinizi izleme şansı buluyorsunuz.

Serviste şu an için sadece yerli film içerikleri kullanıcılara sunuluyor. Unutulmaz Yeşilcam Filmleri, Kemal Sunal Filmleri, son zamanların popüler Türk filmleri uygulamada yerlerini almış. Kim Çok yakın zamanda popüler yabancı filmleri de serviste görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

puhutv popüler dizileri takip etmeyi kolaylaştırıyor

puhutv, şu an için film içeriği bakımından çok zengin değil. Ancak kolay kullanılan arayüzü ve son günlerin popüler dizilerinin anında uygulama üzerinden izlenebilmesi servisi cazip hâle getiriyor. iOS 8.0 ve sonrası yüklü cihazlarınıza puhutv uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Android cihazlarınız içinse puhutv uygulamasını buradan indirebilirsiniz.