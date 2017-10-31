OnePlus 5T sızıntısı uçtan uca ekranı ve ince çerçeveyi gösteriyor

OnePlus’ın en yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 5, geçtiğimiz haziran ayında tanıtılmıştı. Aradan çok uzun zaman geçmemesine rağmen, Çinli üretici yeni bir telefon için hazırlıklara başladı. OnePlus 5T adını taşıması beklenen telefona dair pek çok sızıntı internete düşse de, OnePlus cephesinden henüz resmi bir işaret gelmedi.

5T sızıntıları, telefonun tasarımı ve özellikleri hakkında fikir edinmeyi sağlamıştı. İnternete sızan yeni bir fotoğrafta ise telefonun üst kısmı görülüyor. Fotoğrafın ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşılmış olması ise güvenilirliğini artırıyor. Fotoğrafa bakıldığında 5T’nin ön panelini, tıpkı iPhone 8 gibi, 2.5D kavisli camın kapladığı izlenimi oluşuyor.

Top-half of OnePlus 5T (2.5t? Ha). pic.twitter.com/pmfhdQSgWQ — Evan Blass (@evleaks) October 30, 2017

OnePlus’ın yeni amiral gemisinin kalbinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemcinin bulunması bekleniyor. Adreno 540 GPU ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik edecek bileşenler arasında sayılıyor. Telefonun arkasında 20 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunacağı söyleniyor. 6 inç ekranın ise 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olması öngörülüyor.

OnePlus CEO’su Pete Lau tarafından atılan bir tweet, 5T’de AMOLED panelin tercih edileceğine yönelik beklentiyi artırmış durumda. OnePlus 5’te 5.5 inç AMOLED ekran bulunduğunu hatırlayınca söz konusu ihtimale pek de şaşırmamak gerekiyor.

OnePlus 5T 16 Kasım’da resmiyet kazanabilir

Daha önce internete sızan bir görsele göre, OnePlus 5T 16 Kasım’da gözler önüne çıkabilir. Bu iddianın doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.