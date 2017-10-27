OnePlus’ın müstakbel amiral gemisi telefonu OnePlus 5T ile ilgili dedikodular son zamanlarda iyiden iyiye ivme kazanmış durumda. Bu sızıntılar telefonun tasarımı ve bileşenleri hakkında ipucu verirken, yeni bir sızıntı telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İnternete sızan bir sunum slaytına göre, 5T 16 Kasım’da resmiyet kazanacak.

İnternete sızan slaytta, 5T “Amazon’a Özel” bir cihaz olarak gösteriliyor. Görseli paylaşan Gizchina sitesi, bunun Hindistan’a özel bir durum olduğunu belirtse de, slaytın İngilizce olması kafaları karıştırıyor.

Slaytın 5T ile ilgili sunduğu tek yeni bilgi, telefonun muhtemel tanıtım tarihi değil. Telefonun resmi sloganı da sunumda görülüyor. “Daha büyük ekran, aynı iz” sloganı, akıllı telefonun 18:9 görüntü oranına sahip, neredeyse çerçevesiz bir ekran taşıyacağını doğruluyor. Slaytta telefona ait bir fotoğraf da yer alırken, bu fotoğraf daha önceki sızıntılarda görülen cihaza fazlasıyla benziyor.

OnePlus 5T çift arka kamera taşıyacak

OnePlus 5T’de 2160 x 1920 piksel çözünürlüklü 6 inçlik bir ekran bulunması bekleniyor. Telefonun arkasında yaygın trende uygun olarak çift lensli bir kurulumun bulunması öngörülüyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye 6 veya 8 GB RAM ile 64 veya 128 GB dahili depolama alanının eşlik edeceği söyleniyor.