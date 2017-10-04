Nokia markalı Android telefonlarının üreticisi HMD Global, geçtiğimiz ağustos ayının ortalarında, Londra’da düzenlediği etkinlikte amiral gemisi niteliğindeki telefonu Nokia 8’in duyurusunu gerçekleştirmişti. Nokia 8’in Türkiye lansmanı 3 Ekim akşamı İstanbul’da gerçekleştirildi. Böylelikle amiral gemisi telefonun piyasaya çıkış detayları ve fiyatı netleşmiş oldu.

Daha önce duyurulmuş olan Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 modellerinin satış öncelikle Vodafone tarafından gerçekleştirilmişti. HMD Global ve Vodafone arasındaki iş birliği Nokia 8’de de devam ediyor gibi görünüyor.

Nokia 8, Vodafone’un Akıllı Telefon Değişim Kampanyası aracılığıyla 2040 TL’ye varan indirimlerle ve tarifeye ek ayda 65 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Ayrıca peşin satış fiyatı da 2999 TL olarak belirlendi. Bu telefon da daha önceki Nokia markalı Android telefonlar gibi ilk üç ay Vodafone aracılığıyla satılacak.

Amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz seviyede özellikler Nokia 8’in teknik özellikler tablosunda yer alıyor. 5.3 inç, 1440 x 2560 piksel IPS LCD, Snapdragon 835 işlemci, 13 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera, yine 13 megapiksel çözünürlüklü tek ön kamera, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, Android 7.1 Nougat başlıca özellikler arasında bulunuyor. 3090 mAh kapasiteli pil hızlı şarjı da destekliyor.