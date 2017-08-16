NOKIA 8 1 of 4

Nokia markalı akıllı telefonlarının üreticisi HMD Global, Nokia 8 adlı yeni amiral gemisi telefonun duyurusunu gerçekleştirdi. Bu telefon, Nokia fanlarının uzun zamandır beklediği telefon modeliydi.

Nokia 8, OnePlus 5, HTC U11, Samsung Galaxy S8 gibi amiral gemisi telefonlarla aynı klasmanda bulunuyor. Snapdragon 835 yongasetin gücünden faydalanan telefonda 5.3 inç, 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü ekran yer alıyor. 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası da diğer teknik özellikler arasında bulunuyor.

Arkasında yer alan Nokia adının dışında, Nokia 8’i farklı kılan en önemli unsur kamerası.

HMD Global birkaç hafta önce Zeiss ile olan işbirliğini açıklamıştı. Bu işbirliğinin sonucunda Nokia 8’de Zeiss optik sistemli kameranın yer alması bekleniyordu. Öyle ki, yeni Nokia amiral gemisi Android telefonunda her biri 13 megapiksel çözünürlüklü çift lensli arka kamera bulunuyor. Ancak bu kamera iPhone 7 Plus veya LG G6’daki gibi işlemiyor. Geniş açı veya telefoto lens amacıyla ikinci bir lens eklenmemiş. Bu ikinci lens kaliteyi ön planda tutma amacıyla yerleştirilmiş.

Aslında Nokia 8’in arkasında yer alan çift lensli kamera, Huawei P10’daki sistemle aynı mantığa sahip. Lenslerden bir tanesi RGB renk verisini yakalarken diğeri monokrom renklere odaklanıyor. Her iki sensörden elde edilen verilerin birleştirilmesi sayesinde, şartlar ne olursa olsun, daha iyi görüntü kalitesi elde ediliyor.

Önde de 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Nokia 8, hem ön hem de arka kamerayla aynı anda fotoğraf çekmekle kalmıyor, iki kamerayı aynı anda kullanarak canlı yayın gerçekleştirme imkanı da sunuyor. Bu demek oluyor ki, Facebook Live üzerinde canlı yayın yaparken bir yandan karşınızdakini gösterebilir, bir yandan da kendi görüntünüzü canlı yayına verebilirsiniz. Nokia bu özelliği Dual-Sight olarak adlandırıyor.

Kameranın ötesinde, Nokia Ozo Audio adı verilen stereofonik ses yakalama özelliğini sunuyor. Böylelikle 360 derece sesle video çekimi yapıp bu videoyu başkalarıyla paylaştığınızda, onlar da bu mükemmel ses deneyimini hissetme imkanı elde edecek.

Nokia’nın yeni amiral gemisinin dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Ancak en fazla bakır renk ilgi çekecek gibi görünüyor. Bununla birlikte telefonun iki mat iki de parlak yüzeyli renk kombinasyonunun bulunduğunu belirtelim.

Telefonda saf Android 7.1.1 Nougat ile yüklü olarak geliyor. Bunun yanı sıra yayınlandıktan sonra Android O’ya da hızlı güncelleme imkanı sunulacak.

Android telefonun 3090 mAh kapasiteli pili bulunuyor. Bu pil Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğine de sahip.

Nokia 8 fiyatı ve çıkış tarihi

Nokia 8’in yurt dışı fiyatı 599 avro (2471 TL) olarak belirlendi. Bu da telefonun Türkiye’ye 3500 TL civarında bir fiyattan gelebileceğini gösteriyor ki, fiyat konusunda rakiplerinden çok geride kalmayacak gibi görünüyor.

Nokia 8’in eylül ayında dünya çapında satışa sunulması bekleniyor. Fazla vakit kaybetmeden Türkiye’ye de geleceğini tahmin ediyoruz.