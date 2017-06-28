Nokia 3310’un Türkiye fiyatı nedir? Hepsiburada sayesinde ortaya çıktı

Nokia 3310 geçtiğimiz şubat ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nin hemen öncesinde tanıtılmış ve fuar sırasında da en çok dikkat çeken telefonlardan bir tanesi olmuştu. Nokia’nın bu telefonu Hepsiburada tarafından, Nokia Türkiye garantisiyle birlikte 549 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Hepsiburada, Nokia 3310’u kırmızı, lacivert ve sarı renk seçenekleriyle satıyor. Bunun dışında telefonun bir de gri renk seçeneği bulunuyor, ancak bu seçenek satışta yok gibi görünüyor.

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Yıllar öncesinin en çok satan Nokia markalı cep telefonlarından olan 3310’a atıfta bulunan, onun tasarım çizgilerini günümüze uyarlayan Nokia 3310, 2.4 inç QVGA ekrana sahip. Dokunmatik özellik taşımayan bu ekranda gösterilen Series 30+ tabanlı kullanıcı arayüzünü ekranın altında yer alan navigasyon tuşları ve yazılım tabanlı fiziksel tuşlarla gezmek ve yönetmek mümkün oluyor.

Yaklaşık bir aya kadar bekleme ve 22 saate varan konuşma süresine sahip bir pille birlikte sunulan Nokia 3310’un 3G veya 4G desteği yok. Aynı zamanda Wi-Fi bağlantısı da mevcut değil. Telefonda gelen Opera Mini internet tarayıcısıyla, 2G bağlantısı üzerinden mobil web sitelerini açabilirsiniz. Bunun yanı sıra Twitter, Facebook, WhatsApp gibi popüler sosyal medya ve iletişim servislerini de kullanmak mümkün oluyor.

Nokia 3310’un dikkat çeken önemli bir ayrıntısı da Yılan oyunu. Aslında ilk 3310’lardaki Yılan oyunundan farklı olsa da, benzer bir deneyimi ve oynama şeklini sunan 2017 versiyonu bir oyun telefonda geliyor. Bunun dışında farklı oyunları da yükleyip oynama imkanı sunuluyor.

Bu arada Nokia, 3310 dışında yeni Android telefonları Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3’ü de Türkiye piyasasına getirdi. İlk üç ay yalnızca Vodafone Türkiye tarafından satılacak bu telefonlar da uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.