Nokia markalı telefonların üretiminden sorumlu HMD Global, geçen kış Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan ve büyük ilgi gören simgesel Nokia 3310‘un 3G bağlantılı yeni bir versiyonunu çıkardı.

Nokia 3310’a 3G desteğinin eklenmesi sayesinde, bu telefon şimdi dünya çapında daha fazla ülkede kullanılabilecek. Bu, özellikle ABD gibi, 2G servislerinin ortadan kalktığı ülkeler için geçerli olacak.

Telefonun geri kalan özellikleri 3G’li olmayan versiyonla aynı kalırken, Nokia kullanıcı arayüzünü, ikonların yerini yeniden ayarlayarak veya renklerini değiştirerek özelleştirme fırsatı veriyor.

Nokia 3310 3G ile birlikte gök mavisi ve kömür gibi iki yeni renk seçeneği de ekleniyor. Bunlar mevcut sarı ve ateş kırmızısı renk seçenekleri arasına katılıyor. Bu arada Nokia, telefonun tuşları arasındaki mesafeyi artırarak insanların numaraları daha rahat tuşlamalarını, aynı zamanda metin girişini daha hızlı şekilde gerçekleştirmelerini de mümkün kılıyor.

Nokia 3310 3G, 27 günlük bekleme süresi ve 6.5 saat konuşma imkanı sunan bir pile sahip. Aynı zamanda 128 MB dahili hafıza, Bluetooth, FM radyo ve müzik çalar gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.

Nokia 3310’un orijinal versiyonu Türkiye’de 599 TL’lik fiyat etiketiyle sunuluyor. Bu yeni versiyonun da belki aynı fiyattan, belki de çok az daha yüksek seviyeden satışa sunulmasını bekleyebiliriz.