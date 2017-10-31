Nokia 2 tanıtıldı: Qualcomm Snapdragon 212 işlemci, 4100 mAh pil

Nokia markalı akıllı telefonların yeni üreticisi HMD Global, uzun süredir etrafta dolaşan dedikodu ve söylentilerin ardından Nokia 2’yi resmen duyurdu. Şirketin akıllı telefon portföyünün giriş seviyesine yönelik ürünü olan Nokia 2, uzun pil ömrü vaadiyle dikkat çekiyor.

Akıllı telefonda dört çekirdekli, 1.7 GHz Qualcomm Snapdragon 212 işlemci bulunuyor. Giriş seviyesine yönelik bir işlemci olan Snapdragon 212, sunduğu imkânlarla da Nokia’nın yeni akıllı telefonuna uygun bir yonga niteliği taşıyor. LTE desteğine sahip olan Snapdragon 212, güç tüketimi konusunda da verimlilik vadediyor.

Nokia 2, Snapdragon 212 işlemciye 4100 mAh kapasiteli pilin de katılmasıyla birlikte kullanım süresi bakımından oldukça iddialı hâle geliyor. HMD Global, yeni akıllı telefonunun tek bir şarjla 2 günlük bir kullanım süresi sağlayacağını iddia ediyor.

Qualcomm Snapdragon 212 işlemciyi 1 GB RAM tamamlıyor. Akıllı telefonda 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 5 inçlik bir ekran bulunuyor. Cihazın arkasında 8 megapiksel, önünde ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor.

Nokia’nın en yeni akıllı telefonu, kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkacak. Bunun giriş seviyesi bir Android telefon için önemli bir özellik olduğunu söylemek gerekiyor. Google Assistant desteği de cihazın dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor. Google Assistant, Nokia’nın en yeni akıllı telefonuyla birlikte giriş seviyesi telefon pazarına adımını atmış olacak.

Nokia 2 kasım ayının ortasında satışa sunulacak

Nokia 2, kasım ayının ortasında satışa sunulacak. Akıllı telefonun Avrupa’daki fiyat etiketinde 199 avro yazacak. Telefonu satın almak isteyenler bakır siyahı, kalay-kurşun siyahı ve kalay-kurşun beyazı renk seçenekleri arasından tercihte bulunabilecek.