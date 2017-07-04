Moto X4 yılın son çeyreğinde çift kamera ve alüminyum kasayla gelebilir

Moto X4 ile ilgili dedikodular bir süredir etrafta dolaşıyor. Bu dedikodulardan birinde telefonun 30 Haziranda tanıtılabileceği belirtilse de, söz konusu iddianın gerçek olmadığı anlaşılmıştı. 30 Haziran iddiasının boş çıkması, Motorola’nın yeni telefonunun tanıtım tarihine dair yeni iddiaların ortaya atılmasını engellemiyor.

X4’ün piyasaya çıkış tarihine dair son iddiayı ortaya atan isim ünlü duyumcu Evan Blass oldu. Blass’in duyumlarındaki yüksek isabet oranı, X4 ile ilgili öngörülerinin doğruluk ihtimalini artırıyor. Ünlü duyumcu, telefonun yılın son çeyreğinin ikinci yarısında piyasaya çıkmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

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X4 ile ilgili bilinenler, sadece muhtemel piyasaya çıkış tarihiyle sınırlı kalmıyor. Akıllı telefonda Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setinin bulunacağı iddia edilmişti. Ancak son dedikodulara göre, telefon Snapdragon 630 yonga setini taşıyacak. 2.2 GHz hızında çalışacak yonga setinde sekiz çekirdeğin bulunacağı söyleniyor. Daha önce 3800 mAh olacağı söylenen batarya kapasitesinin ise 3000 mAh olacağı konuşuluyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 630 yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi bekleniyor. Telefonun suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68 sertifikası taşıyacağı da söylenenler arasında yer alıyor. 12 ve 8 megapiksel çözünürlüklü çift lensten oluşan arka kamera kurulumu da telefonun dikkat çeken bileşenlerinden biri olacak gibi görünüyor. Cihazın önünde ise 16 megapiksel çözünürlüklü kameranın bulunması bekleniyor.

Moto X4 parmak izi tarayıcısı da barındıracak

1080p çözünürlüklü 5.2 inç ekran, metal kasa ve parmak izi tarayıcısı da X4’ün muhtemel bileşenleri arasında sayılıyor.