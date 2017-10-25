Microsoft Kinect macerasında yolun bittiğini sonunda kabul etti. Kinect’in akıbeti hakkında uzun süre boyunca devam eden tartışmalar, yazılım devinin üretimi sonlandırmasıyla temelli noktalanmış gibi görünüyor. Microsoft’un üretimi sonlandırdığını ilk olarak Fast Co Design sitesi kamuoyuna duyurdu.

2010’un kasım ayında görücüye çıkan Kinect, o günden bu yana toplamda 35 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. Kinect’in Xbox 360 için hazırlanan versiyonu 2011’in en hızlı satan tüketici elektroniği ürünü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini aldı.

Yola Xbox 360 ile çıkan Kinect, kendisi için özel bir topluluk oluşturmayı başardı. Aksesuar, bir ara vücut hareketini izleyen ve derinliği takip eden deneyimler oluşturma peşindeki bilgisayar korsanlarının da gözdesi olmuştu. Microsoft Xbox One ile birlikte Kinect’i ana akıma taşımaya çalışsa da, fiyat ve özellikler bu beklentinin gerçeğe dönüşmesini engellemişti. Bir süre sonra Kinect’i Xbox One paketlerinden çıkaran Microsoft, aksesuarı iyiden iyiye arka plana atmıştı.

Microsoft Kinect ile ciddi tecrübe kazandı

Kinect’e “başarısız proje” etiketini yapıştırmak oldukça kolay. Ancak Microsoft’un bu yolculukta edindiği araştırma ve donanım bilgileri, başka ürünlerin ortaya çıkışına ciddi anlamda katkı yapmışa benziyor. Örneğin; Microsoft’un artırılmış gerçeklik başlığı HoloLens, derinlik algılama konusunda Kinect’in yeteneklerinden faydalanıyor. Pek çok dizüstü bilgisayarda bulunan Windows Hello teknolojisi de Kinect’in yüz tanıma yeteneklerinden yararlanıyor. Microsoft Kinect teknolojisini kısa süre önce satışa çıkan Windows Karma Gerçeklik başlıklarında da kullanıyor.