Microsoft Edge pil ömrü konusunda Chrome’a yine meydan okudu

Microsoft Edge geçtiğimiz yıl pil ömrü konusunda ne kadar verimli olduğunu göstermek adına bir video yayınlamış ve bu videoda Google Chrome’u hedef tahtasına oturtmuştu. Bu teste Google, Chrome’un eski bir sürümünü ve yeni bir sürümünü karşılaştıran bir videoyla yanıt vermişti. Bunun ardından Microsoft yeni bir video yayınlamıştı. Microsoft, karşılaştırma videolarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Pil ömrü, teknoloji dünyasında geçmişten bu yana hassas bir konu olmayı sürdürüyor. Farklı değişkenlerin etkisi nedeniyle pil ömrünü kesin biçimde ölçmek hiçbir zaman mümkün olmuyor. Dizüstü bilgisayarlar da pil ömrünün önemli bir değerlendirme kriteri olduğu cihazlar arasında yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarlarda daha uzun bir pil ömrüne sahip olabilmek adına çeşitli optimizasyonlar yapılırken, bu çalışmalarda internet tarayıcıları üzerine de ayrıca odaklanılıyor. İnternet tarayıcıları, pil ömrü konusundaki yeteneklerini sergilerken rakip tarayıcılarla karşılaştırma yönteminden fazlasıyla faydalanıyor.

Microsoft tarafından paylaşılan son videonun merkezinde Edge’in Windows 10 Creators Update ile sunulan en güncel versiyonu yer alıyor. Tarayıcı, Google Chrome ve Mozilla Firefox ile karşılaştırılıyor. Aynı donanıma sahip Surface Book’lar üzerinde yapılan karşılaştırmada Firefox ile bir video 7 saat boyunca döndürülebiliyor. Google Chrome’da bu süre 9 saatin üzerine çıkarken, Edge’de 12,5 saati buluyor.

Microsoft Edge Chrome’a kıyasla yüzde 31 daha az güç tüketiyor

Microsoft bir blog yazısı aracılığıyla testte kullandığı metodoloji hakkında da bilgi verdi. Yapılan açıklamada, BrowserEfficiency Test adını taşıyan ve Microsoft tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir yöntemle testin gerçekleştirildiği belirtildi. Microsoft; testler sonucunda Edge’in Chrome’dan yüzde 31, Firefox’tan ise yüzde 44 daha az güç tükettiği sonucuna vardığını açıkladı.