Meizu PRO 7’nin arkasında renkli bir LCD ekran bulunabilir

Meizu PRO 7, önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtıldığında, şimdiye kadar karşımıza çıkmış en garip, bir o kadar da ilgi çekici telefonlardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Bunun nedeni, telefonun arkasına ikinci bir ekranın daha yerleştirilecek olması.

Aslına bakarsanız, telefonun arkasına ikinci bir ekran koymak yeni bir fikir değil. Hatta bir Kickstarter projesi, iPhone 7 ile kullanılabilecek, arkasında bir ekran barındıran kılıf için bile bağış topluyordu. Bunun yanı sıra YotaPhone’un telefonlarında da arkada e-ink ekranın bulunduğunu biliyoruz. Ancak Meizu PRO 7’de arkayı tamamen kaplayan bir ekran yerine daha küçük bir ekran bulunacak. Üstelik bu ekran e-ink teknolojili de olmayacak.

Bir insan neden telefonun arkasında da ikinci bir ekranın bulunmasını isteyebilir. E-ink ekranlı YotaPhone’u ele alacak olursak, sürekli açık olan bu ekran üstünde sürekli bilgi gösterimi yapılabilir, üstelik pil tüketimine de olumsuz etkide bulunulmaz. E-ink teknolojisi sadece ekranda gösterilen içerikleri değiştirirken az bir pil tüketiminde bulunuyor. Bu da onun ikinci bir ekran olarak tercih edilmesinde en büyük etkeni oluşturuyor.

Meizu PRO 7’de ikinci ekranın yer alacak olmasında da temel neden bu olacak gibi görünüyor, ancak aynı türde bir ekran teknolojisi kullanılmayacak. Öncelikle ikinci ekran telefonun arkasının sadece belirli bölümünü işgal edecek ve bu ekran çok temel bilgileri göstermek için yeterli olacak. Sızan yeni bir fotoğraftan görüldüğü kadarıyla, ikinci ekran tam renkli bir ekran olacak. Bir e-ink ekran değil, normal bir LCD panel kullanılacak gibi görünüyor.

Sızan fotoğrafa tam anlamıyla doğru demek mümkün değil, çünkü Meizu PRO 7’nin daha önce sızan pazarlama materyallerindeki ekranla bazı çakışmalar bulunuyor gibi görünüyor. Bununla birlikte Meizu’nun telefonun arkasına, küçük olsa bile tam renkli bir LCD ekran yerleştirmesi çok mantıklı görünmüyor. LG V20’de de ikinci bir ekran var, ne var ki bu ekran çok küçük ve telefonun pilinin yüzde 1 civarında bir kısmını tükettiği söyleniyor. Ondan çok daha büyük boyutlu bir ekranın tükettiği güç miktarı daha fazla olacaktır.

Meizu PRO 7’nin temmuz ya da ağustos ayında çıkması bekleniyor. Telefonun MediaTek Helio X30 veya “Plus” versiyonu için Samsung Exynos 8895 işlemciyle geleceği söyleniyor. Sızıntılardaki tutarlı noktalardan bir tanesi de arkada yer alan çift lensli kamera sistemi bulunuyor. Bu kameraların 16 megapiksel Sony IMX386 ve 12 megapiksel IMX286 sensörler olduğu iddia ediliyor. Bu arada 3.5mm. kulaklık jakı farklı sızıntılarda dikkatimizi çeken bir başka tutarlı nokta oluyor.