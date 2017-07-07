Jawbone yola Jawbone Health şemsiyesi altında devam edecek

Jawbone’un kapanacağına dair iddialar 1 yılı aşkın bir süre öncesinde gündeme gelmişti. Son gelişmeler, bu iddiaların doğru olduğunu gösteriyor. The Information’da yer alan habere göre; tasfiye sürecini başlatan şirket, alacaklılara gerekli bildirimleri gönderiyor. Çalışanların büyük kısmı ise yola kurucu Hosain Rahman’ın yeni şirketi Jawbone Health ile devam ediyor.

Kaynaklar, yeni şirketin mevcut cihazların büyük kısmına hizmet sağlamaya devam edeceğini belirtti. Sağlık odaklı cihaz ve yazılımlar da yeni şirketin faaliyet alanları arasında bulunuyor. Ancak yeni yapılanmaya rağmen, Jawbone ve Fitbit arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor.

Şirketin bu dönüşümden geçeceğine dair haberler geçtiğimiz şubat ayında da gündeme gelmişti. Yeni yapı, piyasa değeri 3 milyar dolara kadar çıkan şirkete 900 milyon dolar yatırım yapan yatırımcıların büyük kısmı için ciddi bir kayıp anlamına geliyor.

Şirket ünlü tasarımcı Yves Behar’ın imzasını taşıyan yüksek kaliteli Bluetooth kulaklıklarıyla ün kazanmıştı. Daha sonrasında hoparlörler ve fitness takip cihazları şirketin ürün portföyüne eklenmişti.

Jawbone geçtiğimiz yıl faaliyetlerini sürdürme sözü vermişti

Şirketten geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, mevcut yol haritasına tamamen bağlı kalınacağının altı çizilmişti. Aynı açıklamada yeni ürünlerin heyecanla beklendiği de vurgulanmıştı.