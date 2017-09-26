Apple mobil ürünlerine yerleştirdiği pillerin kapasitesini etkinliklerinde veya ürün sayfalarında paylaşmıyor. Ancak şirket tarafından resmi makamlara sunulan belgeler, bu konuda merak edilen sorulara cevap almayı sağlıyor. iPhone X pil kapasitesi de Çin’in telekom sertifikasyon kurumu TENAA’ya sunulan belgeler sayesinde gün yüzüne çıktı.

Belgeye göre, iPhone X 2716 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. Söz konusu pil, şirketin iPhone 8 Plus’a yerleştirdiğinden çok az daha yüksek bir kapasiteye sahip.

Apple’ın iPhone X ile birlikte tanıttığı iPhone 8’de 1821 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. iPhone 8’in selefi iPhone 7 ise 1960 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. İki yıl önce tanıtılan iPhone 6s’in pil kapasitesi 1715 mAh. iPhone 6 ise 1810 mAh kapasiteli bir pil ile kutusundan çıkmıştı.

Plus serisinin en yeni üyesi olan iPhone 8 Plus, 2675 mAh kapasiteli bir pile sahip. iPhone 7 Plus ise 2900 mAh pil taşıyor. iPhone 6s Plus’ta 2750 mAh, iPhone 6 Plus’ta ise 2915 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

iPhone X pil kapasitesi ne kadar kullanım süresi vadediyor?

iPhone X pil kapasitesi konusunda birlikte tanıtıldığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın ortasında bir yerde duruyor. Dolayısıyla akıllı telefonun sunduğu kullanım süresinin de bu iki cihazın vadettiğinin arasında bir noktada olmasına şaşırmamak gerekiyor.

iPhone X pil kapasitesi ile 12 saat boyunca LTE ile internette gezinme, 3G şebekesi üzerinde 21 saat boyunca telefonla konuşma, 60 saat müzik dinleme ve 12 saat video izleme imkânı sunuyor.