Bir akıllı telefonun kendini sattırmasında en önemli unsurların başında tasarım ve kamera geliyor. Özellikle son 1-2 yıldır çıkan telefonlara baktığımızda, bu iki unsur açısından da kendinden söz ettiren, farklı denemelerde bulunan modeller gördük. Huawei’nin bu yılın başlarında çıkardığı Huawei P10 da, sözünü ettiğimiz bu iki unsura önem veren bir telefon olmuştu. Tasarım konusunda tek parça metal ve ince profilin güvenilirliğinden ilerleyen Huawei, kamera tarafında ise yine Leica iş birliğiyle, çift kameranın sunduğu avantajlardan faydalanmıştı. Birkaç aydır piyasada olan Huawei P10’u en sonunda deneyimleme fırsatı elde ettik. İzlenimlerimizi Huawei P10 inceleme yazısında aktarıyoruz.

Tasarım bakımından Huawei P10, günümüzün akıllı telefon tasarım standartlarının doğrultusunda ilerliyor. İnce profil, yuvarlatılmış köşeler ve kavisli kenarlarla bu telefon oldukça rahat bir tutuş ve kullanım sağlıyor. Tek parça metalden yapılmış Huawei P10, gayet sağlam görünüyor ve bu hissi fazlasıyla yansıtıyor. Önde kullanılan Gorilla Glass 5 ekran camı çizilmelere karşı daha yüksek bir koruma sağlıyor. 5.1 inç ekrana sahip olmasına bağlı olarak, bu telefonun yüzey alanı çok büyük değil. Bu sayede büyük ekranlı telefonlara nazaran tek elle daha rahat bir kullanım sağlıyor. 7 mm. kalınlığa sahip kenar profilinin de olumlu katkıda bulunduğunu belirtelim.

Ekranın altında yer alan ana ekran düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucusu işlevi de görüyor. Parmak izi okuyucusu gayet hızlı şekilde çalışıyor ve işleri kolaylaştırıyor. Fiziksel düğme üstünde gerçekleştireceğiniz farklı hareketlerle Android‘in geri, ana ekran ve çoklu görev navigasyon kontrollerini yerine getirebilirsiniz. Ancak bu hareketleri öğrenmekle uğraşmak istemiyorsanız, ekranın alt kısmına sanal navigasyon kontrollerini yerleştirmeniz de mümkün.

Sağ kenardaki güç butonu dokulu yüzeyi ve kırmızı renkli çerçevesiyle telefona biraz farklı hava katıyor. Bunun üstünde de ses tuşunu görüyoruz. Telefonun alt kenarında mikrofon, hoparlör, USB-C portu ve 3.5 mm. kulaklık jakı bulunuyor. Üstte ise sadece ikinci mikrofonu görüyoruz. Arkada yer alan çift kamera sisteminin çıkıntı yapmaması da önemli bir detay sayılır.

Huawei P10’un 5.1 inç ekranı için 1080p çözünürlüğü yeterli görmüş ki, bu çok da mantıksız bir karar olmamış. Ekran büyüklüğü çok yüksek olmadığı için Full HD gayet yeterli bir çözünürlük oluyor. Keskinlik ve netlik tatmine dici seviyede görünüyor. IPS-NEO panelin kullanılması neticesinde normal IPS ekranlara göre, siyah renklerde daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Renkler dengeli görünüyor, en yüksek parlaklık seviyesinde ekran, gerçekten de yüksek bir parlaklık sunuyor. Ekran görüş açıları bakımından da iyi seviyede, epey geniş açıdan baktığınızda bile renklerde dikkate değer bir değişim gözlenmiyor.

Huawei bu telefonda kendi geliştirdiği Kirin 960 yongasete yer vermiyor. Buna 4 GB RAM eşlik ediyor. Bu birleşim sayesinde amiral gemisi telefonlar seviyesinde bir performansın elde edilmesi mümkün oluyor. Normal kullanımda P10 performans açısından herhangi bir sorunla karşılaşmamanızı sağlıyor. Uygulamalar gayet hızlı şekilde açılıyor, internet tarayıcısı, birden fazla sekme açık şekilde gezinirken bile akıcı bir performans sunuyor. Oyun tarafında da Huawei P10, yüksek profilli oyunların büyük kısmını oynatırken bir sorun çıkarmayacaktır.

Benchmark testlerinde de Huawei P10’un 2017’nin amiral gemisi telefonlarıyla aynı klasmanda yer alan sonuçlar verdiğini

görüyoruz. Örneğin AnTuTu testinde elde edilen 150 bine yakın puan ile bu telefon bir üst sınıf telefon olduğunu açık şekilde gösteriyor. GeekBench 4’te elde edilen puanlar da aynı yönde. Isınma konusunda da Huawei P10’un makul sınırlar içinde kaldığını söyleyebiliriz.

Huawei P10’da 3200 mAh kapasiteli, sabit bir pil bulunuyor. 5.1 inç ekranlı bir telefon için bu pil kapasitesi yüksek sayılabilir. Bu pil hakkını verecek şekilde, normal yoğunluklu kullanımda bir günü aşabilen bir kullanım imkanı sunuyor. Kutudan çıkan hızlı şarj adaptörü sayesinde bu telefon hızlı şarj desteği de sunuyor. Kısa sürede P10’u birkaç saat kullanmayı sağlayacak güce erişebilirsiniz.

Telefonun altında yer alan hoparlör, tek ses çıkış kaynağı işlevini görüyor. Küçük görünse de, gayet yüksek bir ses şiddeti sunuyor. Telefonda internet üzerinden video izlerken ihtiyaçları karşılayacaktır, ancak müzik keyfi için bir kulaklık veya Bluetooth hoparlör daha iyi olabilir.

Huawei P10’da Android 7.0 Nougat yüklü olarak geliyor. Bunun üstünde de Huawei’nin Emotion UI 5.1 kullanıcı arayüzü yüklü olarak geliyor. Son zamanlarda akıllı telefon üreticilerinde Google’ın sunduğu saf Android deneyimine doğru bir kayma söz konusu. Ancak Huawei, kendi kullanıcı arayüzüyle farklı bir yoldan gitmeye ve kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı sürdürüyor. Özelleştirilmiş, köşeleri hafif kavisli uygulama ikonları hiç fena görünmüyor. Kullanıcı arayüzünü ister sadece ana ekran panelleriyle, isterseniz de klasik Android telefonlarının tarzında, uygulama çekmecesiyle birlikte kullanabilirsiniz. Telefon Yöneticisi olarak adlandırılan uygulama telefonun gereksiz dosyalar, mobil veri, engelli kişiler, pil, virüs taraması gibi unsurlarını daha pratik şekilde yönetmeyi sağlıyor.

Araçlar klasörü altında ise her an elinizin altında olmasını isteyebileceğiniz dosya yöneticisi, hesap makinesi, ayna, ses kaydedici, el feneri gibi araçlar bulunuyor. Huawei, kilit ekranına da bu araçların bazılarına hızlı şekilde ulaşmayı sağlayan bir kilit ekranı bileşeni ekliyor. Bu araçların hangisinin kilit ekranında yer alacağını istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Öte yandan kilit ekranında sürekli değişen duvar kağıtlarıyla kullanıcılara farklı bir görsel şölen de yaşatılıyor.

Huawei, Emotion UI içinde farklı temaları kullanma imkanı veriyor. Temalar uygulamasında farklı tema seçeneklerini bulabilirsiniz. Ekranın altında fiziksel bir tuş bulunsa da, telefon başlangıçta navigasyon kontrolleri ekranın alt kısmında yer alacak şekilde geliyor. Bunları kaldırarak navigasyon kontrollerini parmak izi okuyuculu fiziksel tuşa aktarabilirsiniz. Bu tuş, farklı kombinasyonlarla geri, ana ekran ve çoklu görev kontrollerinin işini yerine getiriyor. Başlangıçta biraz zorlanabilirsiniz, ancak kısa zamanda fiziksel tuşa alışarak kullanıcı arayüzündeki alandan tasarruf edebilirsiniz.

Google’ın YouTube, Haritalar, Gmail gibi uygulamaları yine yüklü olarak geliyor. Bunun dışında Huawei’nin sunduğu Sağlık uygulaması da attığınız adımları, gittiğiniz mesafeyi veya yaktığınız kaloriyi görebilirsiniz. Bu şekilde P10 sağlıklı yaşam hedeflerinizde de size arkadaşlık edecektir.

Huawei P10, Leica markasını arka kamerada taşıyan ikinci Huawei telefonu oluyor. Çift lensli sistem biri 20 megapiksel çözünürlüklü monokrom, diğeri ise 12 megapiksel RGB olmak üzere iki sensörü buluşturuyor. Huawei, çift lensli yapının düşük ışıkta daha iyi performans sunduğunu, aynı zamanda daha gerçekçi bokeh (arka planı bulanık fotoğraflar için kullanılan terim) efektleri verebildiğini söylüyor. Ayrıca bu telefon daha etkileyici siyah-beyaz fotoğraflar da çekebiliyor. Huawei P10 düşük ışıkta tatmin edici bir performans gösteriyor. Bazı çekimlerde hafif bulanıklık görünse de, düşük gürültü ile takdirimizi kazanıyor. Işık şiddetinin yeterli olduğu ortamlarda ise gayet net ve canlı fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor.

HUAWEI P10 İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 1 of 47

Huawei P10’un kolay kullanımlı kamera uygulaması da fotoğraf ve video çekimlerinde işleri kolaylaştırıyor, anı kaçırmadan hızlı şekilde çekim yapmayı sağlıyor. Parmağınızı kamera uygulaması açıkken sağa sürükleyerek ayarlara erişebilirsiniz. Bunun dışında birçok kontrol ekranın bir kenarına yerleştirilmiş sütun üzerinden erişilebilir kılınmış. Bunların neler olduğunu öğrenmek için hepsine tek tek bakmanız gerekiyor, çünkü ikonlardan fazla bir şey anlaşılmıyor.

Huawei P10’un önünde yer alan 8 megapiksel çözünürlüklü, f/1.9 diyafram açıklıklı selfie kamerası, düşük ışıkta bile gayet iyi performans sergiliyor. Üstelik yazılım yardımıyla arka planı bulanık portre fotoğraflar çekilebiliyor. Arka plan ile ön planı birbirinden ayırma işlemi mükemmel değili yine de iş görecek nitelikte ve yeterlilikte. Her şeye rağmen, P10’un ön kamerasıyla hoşunuza gidecek selfie fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir örneği yan tarafta bulunuyor.

Telefon ile 4K video çekimi yapmak da mümkün. Bunun yanı sıra saniyede 60 kare hızında 1080p Full HD video kaydının da bulunduğunu belirtelim. Video çekimleri gayet dengeli, aynı zamanda sürekli odaklama verimli şekilde çalışıyor.

Huawei P10, selefi P9’a göre dikkate değer güncellemelerle gelen bir akıllı telefon. Son yıllarda pazarda büyük ekranlı telefonların hakimiyeti söz konusu. Daha küçük ekranlı, cebe daha rahat sığan bir akıllı telefon bulmak o kadar da kolay değil. iPhone dışında, Android ekosistemi içinde bu tarz bir cihazın sayısı bir epey kısıtlı. İşte bu noktada Huawei P10, nispeten kompakt, rahat taşınıp kullanılabilecek üst sınıf bir Android telefon arayanlara hitap ediyor. 5.1 inç Full HD ekran yeterli görüş sunarken, Huawei üretimi Kirin 960 da amiral gemisi telefon seviyesinde performans sunuyor. Çift kamera sistemi de birincil kameranız olarak kullanabileceğiniz yeterliliğe sahip.