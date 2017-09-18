HTC geçtiğimiz temmuz ayında Çin’de düzenlenen ChinaJoy isimli fuarda Vive VR sanal gerçeklik başlığının bağımsız olarak çalışabilen bir versiyonunu tanıtmıştı. Bir bilgisayara bağlı olmadan çalışabilen başlıkta günümüzün amiral gemisi telefonlarının kalbindeki Qualcomm Snapdragon 835 platformu bulunuyor. Bu versiyona Vive Standalone adı verilse de, HTC Vive Focus ismine geçiş yapacak gibi görünüyor.

Tayvanlı üreticinin bağımsız sanal gerçeklik başlığı için düşündüğü isim, internete sızan iki ticari marka başvurusu sayesinde ortaya çıktı. ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvuran şirket, Vive Focus isminin kendisine tescillenmesini istedi. HTC’nin hâli hazırda Vive serisinde başka bir cihaz planlamaması, Vive Focus’un bağımsız sanal gerçeklik başlığının ismi olması ihtimalini artırıyor.

HTC Vive Focus Google’ın 4 Ekim etkinliğinde sahneye çıkabilir

Google’ın yeni Pixel telefonlarını 4 Ekim gününde düzenleyeceği etkinlikte görücüye çıkaracağı geçtiğimiz hafta resmiyet kazanmıştı. Bu etkinlikte yeni Pixel telefonlarının dışında HTC Vive Focus sanal gerçeklik başlığının da boy göstereceği söyleniyor.

HTC Vive Focus sanal gerçeklik başlığının ABD’de Google Daydream VR platformunu desteklemesi bekleniyor. Çin’de satılacak modellerde ise böyle bir destek bulunmayacak. HTC’nin yeni sanal gerçeklik başlığının temelinde Google ve Qualcomm’un imzasını taşıyan referans tasarım yatıyor.