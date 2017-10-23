HQ: Vine’ın geliştiricilerinden canlı bilgi yarışması uygulaması

iPhone’unda basit oyunlar oynamayı seven, ancak bulmacalardan ve aksiyon oyunlarından sıkılanlar için Vine’ın kurucuları yeni bir seçenek sunuyor. Riziko ve Kim Milyoner Olmak İster gibi popüler bilgi yarışmalarından alınan ilhamla hazırlanan oyun, HQ ismini taşıyor. Günde iki defa canlı olarak oynanabilmesiyle dikkat çeken oyunda gerçek bir sunucu da bulunuyor.

Oyunun geliştiricilerinin ilk popüler işi olan Vine, kullanıcılara 6 saniyelik kısa videolar çekme imkânı sunmuştu. Twitter tarafından satın alınan Vine, 2017’nin başında kapılarını kapatmıştı.

Oyun, sunucu Scott Rogowsky tarafından aktarılan çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Yarışmaya katılmak, bir Facebook Live yayınına katılmaya benziyor gibi görünüyor. Kullanıcılar 10 saniye içinde soruyu cevaplıyor. Cevap doğru olduğu takdirde bir sonraki soruya geçiş yapılabiliyor. Yanlış yanıt verenler, doğal olarak, eleniyor. Ancak elenenler de yarışmayı izlemeye ve yorum bırakmaya devam edebiliyor.

Tüm bu sürecin canlı olarak gerçekleşmesi ise uygulamanın en dikkat çekici yönünü oluşturuyor. Oyun sadece Türkiye saatiyle 22:00 ve 04:00’da gerçekleştirilen iki seansta oynanabiliyor. Böylelikle ortaya daha eğlenceli ve interaktif bir deneyim çıkarken, nakit ödül verilmesi de işleri biraz daha eğlenceli hâle getiriyor. PayPal aracılığıyla verilen ödül, her soruyu doğru olarak yanıtlayan kişiler arasında paylaştırılıyor.

HQ kullanıcı tabanını genişletmeyi sürdürüyor

TechCrunch’a konuşan uygulamanın geliştiricilerinden Rus Yusupov, sadece insanların aileleri ve arkadaşlarıyla oynayabilecekleri bir şey yapmayı istediklerini dile getirdi. Ağustos ayında yayınlanan HQ, çok geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmasa da büyümeyi sürdürüyor. Son hafta itibarıyla eş zamanlı olarak oyunu oynayanların sayısı 3 bin 300’e ulaştı. Yarışmacılar 150 dolarlık ödül için mücadele ederken, geliştiriciler sponsorlu oyunlarla daha büyük ödüller vermeyi planlıyor.