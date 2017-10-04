Yeni Pixel telefonları ve Home cihazlarına ek olarak, Google Pixel etkinliğinde bir sürpriz yaptı ve Google Clips adını verdiği yeni bir kamerayı tanıttı. Bu kamera yapay zekâdan yararlanarak kendi başına kaydedemeyeceğiniz samimi anları yakalamayı sağlıyor. Örneğin köpeğiniz ya da bebeğiniz kameraları pek sevmiyorsa, Google Clips’i herhangi bir yere sabitleyerek otomatik olarak fotoğraf veya video çekmesini sağlayabilirsiniz. Kamera, tanıdığı yüzlerin veya evcil hayvanların sessiz videolarını da çekecek şekilde eğitiliyor.

Google Clips daha çok ebeveynlere veya evcil hayvan sahiplerine hitap eden bir ürün niteliğini taşıyor. Onlara çocuklarıyla veya evcil hayvanlarıyla, ellerinde kamerayı tutmadan daha fazla ilgilenme fırsatı sunuyor. Sadece sessiz video çekmesi sayesinde, Google Clips izinsiz dinlemeye yönelik karşılaşabileceği hukuki sorunları da aşmış oluyor. Kamera açık olduğunda, bir LED ışık yanıp sönüyor, böylelikle ortamdakiler fotoğraflarının çekildiğini anlıyor.

Çekimleri video, fotoğraf veya GIF animasyon olarak dışa aktarmak mümkün oluyor. Çift renkli, beyaz ve çamur ördeği renkeriyle çıkan bu kamera, tek bir şarj ile üç saat boyunca sürekli kullanım imkanı sağlıyor. 12 megapiksel sensör ve 130 derecelik görüş açılı lens barındıran bu kamera saniyede 15 kare hızında fotoğraflar da çekebiliyor. Dahili depolama alanı ise 8 GB’lık büyüklüğe sahip.

Google Clips şu an için sadece Pixel, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S7 ve S8 ile uyumluluk taşıyor. Fotoğraflar kameradan destekleyen cihazlara Wi-Fi üzerinden aktarılıyor. Google Clips’in fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.