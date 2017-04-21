Samsung Galaxy S8 ve S8+ Türkiye’de satışa sunuldu

Samsung’un 29 Mart tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ın 21 Nisan tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Samsung, sözünde duruyor ve yeni amiral gemisi telefonlarını bugün tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunuyor.

Her iki telefon da yüksek ekran-yüzey oranlarıyla dikkat çekiyor. İnce ve uzun yapıda tasarlanan ekranlar, telefonun ön yüzünün büyük bir kısmını kaplıyor, aynı zamanda her iki kenara doğru kavis de yapıyor. Sonuç olarak büyük ekranlarına karşın fazla alan kaplamayan, böylelikle daha rahat taşınıp kullanılan telefonlar elde ediliyor.

Sırasıyla 5.8 inç ve 6.2 inç, 1440 x 2960 piksel çözünürlüklü ekranlara sahip olan bu telefonların Türkiye’de satılan versiyonlarında Samsung’un sekiz çekirdekli Exynos 8895 Octa işlemcisi bulunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza da buna eşlik ediyor. S8’de 3000 mAh, S8+’ta ise 3500 mAh kapasiteli piller bulunuyor.

Her iki telefonun arkasında 12 megapiksel, Dual Pixel, optik görüntü sabitlemeli, f/1.7 kameralar bulunuyor. Önde de f/1.7 diyafram açıklıklı, 8 megapiksel çözünürlüklü selfie kameralar görüyoruz.

Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak gelen telefonlarda Samsung’un özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ekranın ön yüzde büyük yer kaplaması neticesinde, ekranın altında fiziksel kontroller bulunmuyor, bunun yerine sanal navigasyon kontrollerine yer veriliyor. Ancak ana ekran kontrolüne dokunulduğunda titreşime bağlı geri bildirim verilerek fiziksel tuş hissi yaşatılıyor.

Parmak izi okuyucusu arkaya, kameranın yanına alınırken, ilk kez Galaxy Note 7’de gördüğümüz iris tarayıcısı ve yüz tarama gibi biyometrik doğrulama yöntemleri de Galaxy S8 ve S8+’ta mevcut durumda.

Samsung bu yeni telefonları tanıtırken Galaxy S8’in fiyatını 4399 TL, Galaxy S8+’ın fiyatını ise 4999 TL olarak açıklamıştı. Ancak piyasaya çıkış öncesinde fiyatlarda yeniden düzenleme yapan şirket, S8 ve S8+’ın fiyatlarını 3999 TL ve 4499 TL olarak belirledi. Böylelikle diğer amiral gemisi telefonlarla rekabette Samsung’un biraz daha avantaj kazandığını söyleyebiliriz.