Facebook tbh ile gençlerin gönlünü yeniden kazanmayı istiyor

Facebook tbh adını taşıyan iOS uygulamasını satın aldı. 13-19 yaş arasındaki gençler içinde popüler olan tbh ile kullanıcılar arkadaşlarına iltifatta bulunabiliyor. Daha önce Instagram ve WhatsApp’ta uyguladığı reçeteyi tbh’ye de uygulayacak olan sosyal ağ, uygulamanın mevcut işleyişini sürdürecek. Ana uygulamasında gençleri eskisi kadar etkileyemeyen şirket, çözümü yan uygulamalarda bulmuşa benziyor.

Tbh uygulamasıyla kullanıcılar arkadaşlarına önceden yazılmış iltifatları gönderebiliyor. Bu yöntemle siber ortamda zorbalığın ve acımasız yorumların yazılmasının önlenmesi amaçlanıyor. İngilizcede “Dürüst olmak gerekirse” anlamına gelen “to be honest” kalıbının kısaltması olan tbh, ağustos ayında yayınlanmasına rağmen 5 milyon indirme rakamını aşmayı başardı. Uygulama üzerinden gönderilen iltifatların sayısının da 1 milyarı geçtiği ifade edildi. Bu noktada tbh uygulamasının henüz Türkiye’de App Store üzerinden indirilemediğini belirtmek gerekiyor.

Uygulama gençler arasında popüler olsa da, her yaştan kişinin kullanımına açık. Kullanıcılara “bilgisayarda hızlı yazı yazma konusunda Olimpiyat madalyası kazanabilir” tarzında önceden yazılmış iltifatlar sunan tbh, bu iltifatın altına adres defterinde bulunan ve uygulamayı indirmiş olan dört kişinin ismini getiriyor. Kullanıcıların seçtiği isim, bir bildirimle cevaptan haberdar ediliyor. Ancak cevabı veren kişinin kimliği gizli tutuluyor. Yani iltifatlar “anonim” olarak gösteriliyor.

Facebook tbh için 100 milyon doların altında bir rakam ödedi

Techcrunch sitesinde yer alan habere göre, Facebook tbh için 100 milyon doların altında bir rakam ödedi. Ancak bu haber Facebook tarafından henüz doğrulanmadı. tbh’den yapılan açıklamada insanları pozitif etkileşimle buluşturma konusunda Facebook ile ortak değerler paylaşıldığına dikkat çekildi. Facebook da The Verge’e gönderdiği açıklamada aynı noktanın üzerinde durdu.