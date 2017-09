Facebook, Snapchat’in hikaye özelliğini elindeki platformların neredeyse hepsine eklemişti. Ancak sosyal medya devinin bu girişiminin sonuç verdiği tek mecra Instagram olmuştu. Instagram’ın hikaye özelliği ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşırken, Facebook’un ana uygulamasındaki hikaye bölümü adeta bir “hayalet kasaba” gibi görünüyor. Facebook Instagram hikayelerini ana uygulamasında da göstererek bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Mashable’da yer alan habere göre; bazı Instagram kullanıcıları, şimdiden hikaye paylaşım ekranında fotoğraf veya videolarını eş zamanlı olarak Facebook’a gönderme seçeneğini görüyor. Bu seçeneği işaretleyen kullanıcıların hikayeleri Facebook’a da yükleniyor.

? ALERT ?

Instagram is testing option to share your 'Story' directly to Facebook

h/t @mruiandre pic.twitter.com/VTqI92dNJe

— Matt Navarra ?? (@MattNavarra) September 6, 2017