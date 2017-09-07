Facebook, Snapchat’in hikaye özelliğini elindeki platformların neredeyse hepsine eklemişti. Ancak sosyal medya devinin bu girişiminin sonuç verdiği tek mecra Instagram olmuştu. Instagram’ın hikaye özelliği ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşırken, Facebook’un ana uygulamasındaki hikaye bölümü adeta bir “hayalet kasaba” gibi görünüyor. Facebook Instagram hikayelerini ana uygulamasında da göstererek bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Mashable’da yer alan habere göre; bazı Instagram kullanıcıları, şimdiden hikaye paylaşım ekranında fotoğraf veya videolarını eş zamanlı olarak Facebook’a gönderme seçeneğini görüyor. Bu seçeneği işaretleyen kullanıcıların hikayeleri Facebook’a da yükleniyor.

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Instagram is testing option to share your 'Story' directly to Facebook h/t @mruiandre pic.twitter.com/VTqI92dNJe — Matt Navarra ?? (@MattNavarra) September 6, 2017

Facebook’un hikaye bölümünde ilk bakışta ilgili hikaye sosyal ağda oluşturulduğu düşünülüyor. Ancak hikayenin içine girince kullanıcı isminin altında yer alan “Instagtam” etiketi asıl kaynağı gösteriyor. Facebook’un bu girişimi, ana uygulamaya yerleştirilen hikaye özelliğinin başarısızlığını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

Facebook Instagram kullanıcılarını iki mecrada hikaye paylaşmaya ikna edebilir mi?

Facebook’un hikaye bölümünü canlandırmak için gösterdiği çabanın kullanıcılar nezdinde karşılık bulması ise pek olası görünmüyor. Facebook bugüne kadar hikaye özelliğini çekici hâle getirmek için attığı adımlardan sonuç alamamıştı. Instagram hikayelerinin kolaylıkla paylaşılabilmesi de kullanıcıları ikinci bir mecra seçimine ikna edeceğe benzemiyor.