Üst segmentte konumlanan bir telefonun fiyatında indirime gidilmesi, şikayet edilecek bir durum değil. Ancak indirimin gerçekleştiği zaman, akıllarda bazı soru işaretlerinin belirmesine neden olabiliyor. Android’in kurucularından Andy Rubin’in yeni şirketi Essential’ın ilk akıllı telefonu Essential PH-1 veya bilinen ismiyle Essential Phone, artık 200 dolar daha düşük bir fiyat karşılığında satılıyor.

Essential PH-1, henüz piyasada üç ayını doldurmuş değil. Apple, Google ve Samsung gibi şirketlerin amiral gemilerinin karşısına çıkan akıllı telefon, artık ABD’de 499 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da Essential PH-1’in rakiplerin neredeyse yarı fiyatında olduğu anlamına geliyor.

Hem Samsung Galaxy Note 8 hem de Apple’ın 3 Kasım’da satışa sunulacak amiral gemisi iPhone X, ABD’de 1000 dolar bandında fiyatlarla satılıyor. Yılın diğer amiral gemisi telefonları ise 700-800 dolar bandında dans ediyor. Kısa süre önce satışa sunulan Google Pixel 2’nin fiyat etiketinde 649 dolar yazıyor. Pixel 2 XL içinse 949 dolar yazıyor.

Essential’ın akıllı telefonu, indirim öncesinde 699 dolar karşılığında satılıyordu. Şirketin bir anda bu rakamı 499 dolara indirmesi, akıllarda “gerçek olamayacak kadar iyi” düşüncesini oluşturuyor.

Essential Phone için agresif bir pazarlama taktiğine geçilmiş olabilir

Essential Phone için agresif bir pazarlama taktiğine geçilmiş olması ihtimaller dahilinde yer alıyor. Söz konusu indirimin de bu çerçevede yapılmış olması muhtemel görünüyor. Apple, Google ve Samsung gibi rakipleri kadar fazla kaynağa sahip olmayan Essential için bu tarz pazarlama hamleleri ve fısıltı gazetesinin işlemesi büyük önem taşıyor.