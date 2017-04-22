Duolingo ücretli abonelik paketiyle çevrim dışı erişim imkanı sunuyor

Popüler dil uygulaması Duolingo ücretli abonelik programını Android cihaz sahibi kullanıcılara açtı. Duolingo Plus adını taşıyan programda kullanıcılar ayda 9.99 dolar karşılığında derslerde reklam görmeyecek. Buna ek olarak, derslere çevrim dışıyken erişilebilecek. Duolingo’nun ücretsiz ve reklamla desteklenen versiyonu da varlığını sürdürecek.

Duolingo CEO’su Luis von Ahn, Duolingo Plus sayesinde yabancı dil öğreniminin dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi için ücretsiz kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ahn, derslerin indirilebilmesinin ise yeni bir dili seyahat amacıyla öğrenen ve uçakta ya da Wi-Fi bağlantısının olmadığı yerlerde pratik yapmak isteyenler için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Duolingo ücretli abonelik dışında da gelir modellerini test etmişti

Duolingo ücretli abonelik modelini hayata geçirmeden önce gelir elde etmek adına farklı alternatifleri de denemişti. Reklamlar, sertifika kursları gibi seçenekler şirket tarafından değerlendirilmişti.

Duolingo yola dil eğitimini ücretsiz ve daha erişilebilir hâle getirmek amacıyla çıkmıştı. Şirket ilk zamanlarda web’de kitle destekli bir çeviri programı başlatmış ve bu program sonucunda ortaya çıkacak çalışmayı ücretsiz servisi desteklemek adına satmayı planlamıştı. TechCrunch’ta yer alan habere göre, söz konusu girişimin beta testleri devam ediyor.