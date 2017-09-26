Çin WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı tamamen engelledi. The New York Times’a konuşan siber güvenlik uzmanları, söz konusu engellemeyi doğruladı. Ülkede WhatsApp’ı kullananlar, son birkaç aydır uygulama üzerinden fotoğraf ve video göndermekte veya görüntülü sohbet gerçekleştirmekte sıkıntı yaşıyordu.

The Verge sitesine konuşan kriptolog Nadim Kobeissi, Çin’deki kullanıcıların artık WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderemediğini de doğruladı. Paris merkezli araştırma şirketi Symbolic Software’de görev yapan Kobeissi, Çin’deki dijital sansürü yakından izliyor. Kobeissi, temmuz ayında fotoğraf ve video gönderme konusunda başlayan engellemenin servis geneline yayıldığını belirtti.

Çin’in güvenlik duvarını WhatsApp’ın mesajlarda kullandığı NoiseSocket protokolünü de kapsayacak biçimde yükselttiğini dile getiren kriptolog, daha önce sadece fotoğraf ve video iletiminde kullanılan HTTPS/TLS protokolünün engellendiğini ifade etti. Kobeissi, Çin’in güvenlik duvarını NoiseSocket protokolünü de kapsayacak biçimde büyütmesinin biraz zaman aldığını belirtirken, şirketinin uygulamadaki sorunları geçtiğimiz çarşamba itibarıyla fark ettiğini sözlerine ekledi.

Çin WhatsApp üzerinde uyguladığı engellemeyle Facebook’a bir darbe daha vurmuş oldu. Sosyal paylaşım sitesine ülkede 2009’dan bu yana erişilemiyor. WhatsApp’ın da engellenmesiyle birlikte Facebook’un Çin’de kullanılabilen tek ürünü olarak “Colorful Balloons” isimli fotoğraf paylaşma uygulaması kaldı.

Çin WhatsApp üzerindeki baskıyı siyasal nedenlerle artırdı

Çin WhatsApp üzerindeki baskısını siyasal nedenlerle artırmış gibi görünüyor. Çin Komünist Partisi’nin yakında toplanacak 19. Ulusal Kongresi öncesinde ülkede siber ortamdaki baskı iyiden iyiye artmış durumda. WhatsApp’ın da uçtan uca şifreleme sunması ve kullanıcıların mesajlarını gizli tutması nedeniyle Çin’in gazabına uğramış olduğu düşünülüyor. WhatsApp cephesinden şimdilik konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.