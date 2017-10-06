BlackBerry tamamen dokunmatik ekrana sahip ikinci telefonu gözler önüne çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket geçtiğimiz yıl çıkarttığı DTEK50’nin yanına uzun süre boyunca Krypton olarak anılan bir cihazı daha ekleyecek gibi görünüyor. Ancak son bilgiler cihazın BlackBerry Motion ismiyle çıkmasının daha muhtemel olduğunu gösteriyor.

Söz konusu cihaza ait fotoğraf, ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta cihazın ön yüzünü oldukça detaylı biçimde görmek mümkün oluyor. Ön panelde ekranın alt kısmında görülen BlackBerry logosunun aynı zamanda bir tuş gibi işlemesi oldukça muhtemel görünüyor. Ekranın üst ve alt çerçevelerinin kalın, kenar çerçevelerinin daha ince tutulmuş olması da ayrıca göze çarpıyor. Telefonun suya dayanıklı olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Krypton kod adlı BlackBerry Motion da BlackBerry telefonlarının yeni üreticisi TCL’in tezgahından çıkacak.

BlackBerry Motion orta segmentte konumlanacak gibi görünüyor

Akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili detaylar ise şu an için sınırlı. Dedikodulara göre, TCL telefona 1080p çözünürlüklü bir ekran, orta seviye bir Snapdragon işlemci ve 4000 mAh kapasiteli pil yerleştirecek. Bu bilgilere göre, BlackBerry Motion uzun pil ömrüyle öne çıkan orta segment bir telefon olacak. ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) karşısına çıkan telefonun yakında resmiyet kazanması bekleniyor.