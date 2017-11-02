Uygun fiyatlı ürünler satan market zinciri BİM, geçtiğimiz ağustos ayında bazı Apple aksesuarlarını indirimli olarak satmıştı. 11 Ağustos’ta gerçekleştirilen kampanya, büyük ilgi görmüştü. BİM Apple ürünleri için yaptığı kampanyayı 10 Kasım’da tekrarlayacak.

Ağustosta yapılan indirimde 1 ve 2 metrelik Lightning kabloları ve EarPods kulaklıklar indirimli olarak satılmıştı. Yeni indirim kampanyası da aynı ürünleri kapsıyor. Ağustos ayında 1 metrelik Lighnting kablosu 39,90 TL, 2 metrelik Lighntning kablosu 49,90, EarPods kulaklık ise 55 TL karşılığında satılmıştı. Yeni kampanyada 1 ve 2 metre Lightning kabloları için yine aynı fiyat uygulanıyor. EarPods’un fiyatı ise biraz daha aşağıya iniyor. Kulaklık isteyenler Apple’ın orijinal kulaklığını BİM’den 49,90 TL karşılığında satın alabilecek.

Apple mağazalarında hâli hazırda 0,5 metrelik Lightning kablosu 89 TL karşılığında satılıyor. 2 metrelik kablo içinse 129 TL ödemek gerekiyor. EarPods kulaklığın fiyat etiketinde de 129 TL yazıyor. Dolayısıyla BİM’in sunduğu fiyatların gerçekten oldukça uygun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

BİM Apple ürünleri satmaya yabancı değil

BİM Apple ürün ve aksesuarlarını satmaya yabancı bir zincir değil. Şirket ağustos kampanyası öncesinde de iPhone 4, iPhone 5s ve iPhone 7 gibi telefonlar için özel teklifler sunmuştu.