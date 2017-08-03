Uygun fiyatlı ürünleriyle ün kazanan BİM, Türkiye’nin en yaygın market zincirleri arasında yer alıyor. Fiyat politikasını zaman zaman teknolojik ürünlere de yansıtan şirket, şimdi de iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir hamle yapıyor. BİM Apple aksesuarları için 11 Ağustos tarihinde hatırı sayılır bir indirim uygulayacak.

11 Ağustos 2017’de BİM mağazalarına gidenler, 1 metre uzunluğundaki orijinal Lightning kablosuna 39,90 TL karşılığında sahip olabilecek. Kablonun 2 metrelik versiyonu içinse 49,90 TL ödemek gerekecek. Kulaklık ihtiyacı olanlar ise Apple EarPods kulaklığı 55 TL ödeyerek satın alabilecek.

Hâli hazırda 0,5 metrelik Lightning kablosunu Apple’dan almak isteyenlerin 89 TL ödemesi gerekiyor. 2 metrelik kablonun Apple mağazalarındaki fiyat etiketinde ise 129 TL yazıyor. EarPods kulaklık da Apple tarafından 129 TL karşılığında satılıyor. BİM’in oldukça sık kullanılan, kaybedilen ve deformasyona açık bu aksesuarların fiyatında yüzde 50’den fazla indirim yapması, “önemli bir fırsat” olarak nitelenmeyi hak ediyor.

BİM Apple ürünleri için daha önce de kampanya düzenlemişti

Apple ürünlerini satmak BİM için yeni bir durum değil. Şirket daha önce de iPhone 7, iPhone 5s ve iPhone 4 gibi Apple ürünlerini de satmıştı.