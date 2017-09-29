Avrupa Birliği nefret söylemi ile mücadele için bir kez daha Facebook, Google, Twitter ve diğer web şirketlerine çağrıda bulundu. Nefret söyleminin yanı sıra terör ve şiddeti teşvik edici söylemlerle de mücadele etmeye çalışan birlik, bu sefer işleri bir adım daha öteye taşımaya hazırlanıyor.

Web şirketlerinin takip etmeleri için talimatlar hazırlayan Avrupa Komisyonu, bu talimatlara uyulmaması durumunda yasal düzenlemenin hayata geçebileceğini belirtti. Yasal düzenlemenin getirilmesi, talimatlara uymayan şirketlerin büyük cezalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Avrupa Komisyonu’nun nefret söylemiyle mücadele için yayınladığı talimat listesi oldukça zengin. Web şirketlerine özel bir iletişim noktası oluşturmalarını tavsiye eden AB, böylelikle kolluk kuvvetlerinin daha rahat yasadışı içerik bildiriminde bulunabileceğini belirtti. Web şirketlerinin üçüncü taraf “güvenilir işaretleyici”lere güvenebileceğini belirten AB, bu kişilerin yasadışı içerik konusunda özel uzmanlığa sahip olmasının gerektiğinin altını çizdi. AB, web şirketlerine potansiyel olarak yasadışı paylaşım ve söylemleri tespit edebilecek teknolojilere yatırım yapma çağrısında da bulundu.

Avrupa Komisyonu, şirketlerin kaldırılan içeriklerin yeniden yüklenmesini engelleme konusunda da daha yoğun çaba göstermesini istiyor. Komisyon, yasadışı içeriklerin tespiti ve kaldırılması konusunda bir zaman çerçevesi oluşturulabileceğini de belirtiliyor. Söz konusu çerçeve, şirketlerin ne kadar hızlı davrandığını ölçmekte kullanılacak.

Avrupa Birliği nefret söylemi ile mücadele konusunda daha fazla ciddiyet istiyor

Liste oldukça uzun olsa da, özünde tek bir cümleyle özetlenebiliyor: Avrupa Birliği nefret söylemi ile mücadele konusunda teknoloji şirketlerinden daha fazla ciddiyet istiyor. AB, web şirketlerinden illegal içerikleri daha hızlı biçimde kaldırmasını ve bunu mümkün kılacak araçlara ve çalışanlara yatırım yapmasını istiyor.

Avrupa Birliği nefret söylemi ile mücadele için daha önce de web şirketlerine çağrıda bulunmuştu. Bundan bir yıl önce Facebook, Google, Microsoft ve Twitter nefret söylemiyle mücadele konusunda AB tarafından sunulan kuralları kabul etmişti. Bu çerçevede söz konusu şirketler bir araya gelmiş ve illegal olarak nitelenen içerikler için bir veri tabanı oluşturulmuştu.