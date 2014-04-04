Avea’nın kendi markasını taşıyan telefonlarında son halka Avea inTouch 3 oldu. Geçtiğimiz yıllarda çıkan inTouch ve inTouch 2 cihazlarıyla abonelerine kendine has Android deneyimi sunan Avea, inTouch 3 ile birlikte çıtayı biraz daha yükseltiyor, akıllı telefon dünyasındaki eğilimlere uygun hareket ediyor. Üçüncü nesil inTouch telefonunun teknik özelliklerine baktığımızda 4.5 inç ekran, çift çekirdekli işlemci, 5 megapiksel kamera gibi, günümüzün giriş seviyesi akıllı telefonlarında artık standart hâlini almış özellikleri görüyoruz. Pekiyi, Avea inTouch 3 kullanıcılarına ne gibi artılar, nasıl bir performans sunuyor. Cevabı için incelememize bekliyoruz.

İnceleme Başlıkları:

Donanım – Yazılım – Uygulamalar – Performans ve Batarya – Kamera – Multimedya – Sonuç

Donanım

Avea inTouch 3 parlak plastikten oluşturulmuş yüzeyi ve yuvarlak hatlarıyla göze bir hayli çekici görünüyor. 135 x 67.5 x 9.2 mm.’lik boyutlarıyla tek elle kullanmak ve cepte taşımak için fazlasıyla ideal olan telefon, tartıda 140 gr. çekiyor. Ortalama seviyelerde kabul edilebilecek bu ağırlık, telefon kullanılırken fazla hissedilmiyor.

854 x 480 piksel çözünürlüğündeki 4.5 inç ekran tatmin edici bir görüntü kalitesi sunuyor. Ekranın parlaklığı ve renk zenginliği de üst seviyede seyrediyor. Maksimum parlaklıkta güneş ışığı altında da iyi bir görüş yakalanıyor. Görüş açıları da düşük sayılmayacak cinsten. Ekranın dokunmalara gayet hızlı tepki vermesi de Avea inTouch 3’ün rahat kullanımına olanak sağlıyor.

Ekranı çevreleyen alan mümkün olduğunca dar tutulmuş. Altta üç adet kapasitif navigasyon tuşu yer alırken, üstte de ahize hoparlörü ve VGA kamera bulunuyor. Metal görünümlü bir şerit telefonu boydan boya çevreliyor, böylelikle Avea inTouch 3’e biraz daha havalı bir görünüm kazandırıyor. Sol kenarda ses tuşları, altta microUSB portu ve hoparlör, üstte ise 3.5 mm. kulaklık jakı ve güç butonu görülüyor.

Avea inTouch 3’ün plastik kapağı cihazın arka bölümünü boydan boya kaplıyor. Cihazın sağ kenarında, alta doğru yerleştirilmiş çentikten kapağı yukarı çekerek bu kapak kolaylıkla yerinden çıkarılabiliyor. Bu hareket yapıldığında kullanıcıların karşısına Avea inTouch 3’ün 1800 mAh kapasiteli pili çıkıyor. Pil yatağının hemen üstündeyse mini SIM kart yuvası yer alıyor. Bu da cihazın SIM kartını çıkarmak için pilin yerinden çıkarılması, yani telefonun kapatılması gerektiği anlamına geliyor. microSD kart yuvasıysa pilden uzak ve ondan bağımsız şekilde değiştirilebilecek bir konuma yerleştirilmiş. Dolayısıyla cihazı kapatmadan bellek kartı takıp çıkartmak mümkün oluyor.

Arka kapak tekrar kapatıldığında 5 megapiksel kamera ve LED flaşın üste doğru ortalanmış şekilde yerleştirildiği görülüyor. Aynı dikey eksen üzerinde ilerlendiği zaman Avea inTouch 3 logosu kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu logonun biraz altında, biraz sola yanaşık şekilde hoparlör bulunuyor.

Avea inTouch 3’ün içinde 1.3 GHz çift çekirdekli işlemciye 1 GB RAM ve 4 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth, GPS, HSPA gibi bağlantı özellikleri de Avea inTouch 3’ün kimlik kartında yazıyor. İvmeölçer, ışık, yakınlık ve pusula gibi sensörlerse Avea inTouch 3’ün çevresiyle daha iyi etkileşim kurmasına yardımcı oluyor.



Yazılım

Avea inTouch 3 kutusundan Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemiyle çıkıyor. Avea’nın birçok bileşen, panel ve uygulamayı birlikte sunan özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü Avea Tema da Avea inTouch 3’ün kullanımını daha kolay ve keyifli hâle getiriyor.

Avea Tema sayesinde Android’in temel kullanıcı arayüzünün sınırları aşılabiliyor. Örneğin başlangıç ekranına daha fazla panel eklenebiliyor ve bunlar daha fazla bileşen veya kısa yolla doldurulabiliyor. Ana ekrandayken iki parmak ekran üstünde üst üste kıstırıldığında ortaya çıkan karusel şeklindeki görünüm ise diğer panellere atlamayı sağlıyor. Bu arayüzün sağ alt köşesinde yer alan ikona dokunarak panel sayısı artırılabiliyor. Hesap makinesi, afiş, not panosu gibi özel panellere ek olarak, kullanıcının kendi tercihleriyle dolduracağı boş paneller eklemek de mümkün.

Ana ekranın alt kısmında yer alan sabit erişim çubuğuysa her panelde sabit şekilde kalmayı sürdürüyor. Bu hızlı erişim çubuğunun üzerinde telefon, mesajlar, internet tarayıcısı, kamera gibi sık kullanılan uygulamaların kısa yolları bulunuyor. Uygulama menüsüne açılan kısa yol da bu çubuğun en sağında yer alıyor.

Uygulama menüsü de bu özelleştirmelerden nasibini fazlasıyla almış gibi gözüküyor. Sayfalı yapıdaki uygulama menüsü temelde widget ekleme sayfasıyla birleşmiş bir görüntü veriyor. Uygulama sekmesi içinde Avea inTouch 3’te yüklü tüm uygulamalara ulaşılabiliyor. Widgetler, paneller ve Android sekmeleri içinde de giriş ekranını zenginleştirecek unsurlara erişiliyor, bunları ana ekranlara kolaylıkla eklemek mümkün oluyor. Uygulama menüsü içinde uygulamaları kolaylıkla bulmayı sağlayacak bir aracın bulunduğunu da ayrıca belirtmekte fayda var.



Uygulamalar

Avea inTouch 3’ün en dikkat çekici yanlarından birisi de Avea’nın mobil uygulamalarını barındırması. Avea’nın farklı ihtiyaçlar için hazırlamış olduğu bu uygulamalar sayesinde Avean inTouch kullanıcılarının diğer uygulamalara olan ihtiyacı otomatik olarak azalıyor. Avea Bulutt tarafından sunulan 4 GB’lık ücretsiz bulut depolama alanında fotoğraf, müzik, video ve diğer dosyaları internet üzerinde saklamak, ayrıca internet bağlantısının bulunduğu yerlerde bu dosyaları indirmek mümkün oluyor. Avea Oyun portalıysa Avea inTouch 3 sahiplerini yepyeni oyunlarla buluşturuyor.

Avea Film uygulamasıyla Avea Film Kulübü üyeleri gişe filmlerini hareket halindeyken izleme fırsatı sunulurken, Avea Tivibu Cep uygulaması onlarca TV kanalını net biçimde izleme imkanını veriyor. Avea Fırsat uygulamasıysa Avea abonelerine özel marka fırsatlarını takip etme ve bunlardan yararlanma teklifinde bulunuyor. Avea Güvenlik uygulaması cihazın konumunu saptama, uzaktan veri silme ve kilitleme gibi işlemlerin gerçekleştmesini sağlarken, Avea Yedek uygulamasıyla cihazın telefon rehberinin yedeğini almak veya eski telefonda bulunan rehberini Avea inTouch 3’e aktarmak mümkün oluyor. Avea aboneleri Avea Online İşlem uygulamasıyla hatlarıyla ilgili işlemleri inTouch 3 üzerinden yapabiliyor.

AveaLig uygulaması kullanıcılarına Süper Toto Süper Lig ve diğer liglerdeki futbol müsabakalarını takip etme ve Spor Toto Süper Lig maçlarının özetlerini mobil bağlantı üzerinden izleme fırsatını verirken, takımlarıyla ilgili haberleri de kullanıcılara ulaştırıyor. Avea NeNerede uygulamasıysa kullanıcılara yakınlarındaki alışveriş, yeme-içme, konaklama, eğlence, vb. noktalarını gösteriyor ve detaylı arama yapmalarını sağlıyor.

Avea inTouch 3’te yüklü gelen uygulamalar arasında en önemlilerden birisi de Avea Müzik uygulaması. Mobil internet bağlantısı üzerinden şarkı dinlemeye olanak sağlayan bu uygulama ile birlikte 3 ay boyunca aylık 50 şarkı barındıran hediye paketi de Avea inTouch 3 sahiplerine sunuluyor.

Avea Mobil Dergi uygulaması da teknoloji dünyasından haberler, ipuçları, uygulamalar ve ürün incelemeleriyle Avea inTouch 3 sahiplerinin teknoloji noktasındaki ihtiyaçlarını gidermek için bu cihazda yüklü olarak geliyor.

Yukarıdaki uygulamaların dışında Google’ın Gmail, Google Play Müzik, Google+ gibi uygulamaları da Avea inTouch 3’te hazır bulunuyor. Bunlara ek olarak, Yandex’in Türkiye yollarından trafik verileri ve panorama görüntüler sunan Yandex.Navigasyon uygulaması telefonda yüklü olarak geliyor. Yandex.Browser ve Chrome de inTouch 3’te hazır bulunan tarayıcılar konumunda.

Modern Combat 4, Kingdoms & Lords gibi oyunlar, Kingsoft Office adlı ofis uygulaması da bu telefonda yüklü olarak geliyor. Daha fazla uygulama indirmek isteyenler ise Google Play Store aracılığıyla bu isteklerini gerçekleştirebiliyor.

Galeri: Avea inTouch 3 Ekran Görüntüleri





Performans ve Batarya

Avea inTouch 3’te çift çekirdeki 1.3 GHz işlemci bulunuyor. Bu işlemci Mali-400 MP grafik birimini de içeriyor. Bu pakete 1 GB RAM eşlik ediyor. Bu donanım bileşenleri sayesinde Avea inTouch 3, kullanıcılarına optimum performansı sunuyor ve kendisi için ödenen paranın hakkını fazlasıyla veriyor.

Avea Tema kullanıcı arayüzü içinde sorunsuz bir biçimde gezinmek mümkün olurken, uygulamalar da kullanıcıları fazla bekletmeden açılıyor. Google Play Store’dan indirilen çoğu uygulamayı sorunsuz biçimde çalıştıran inTouch 3, yüksek grafik performansı isteyen oyunlarda da keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Avea inTouch 3’ün internette gezinme performansı da kullanıcılarını memnun edecek cinsten. Cihazın varsayılan internet tarayıcısı üzerinde gerçekleştirilen SunSpider Benchmark performans testinde 1600 ms civarında, Avea inTouch 3’ün yer aldığı sınıf kriterlerine göre oldukça iyi bir sonuca ulaşılıyor. Masaüstü web sitelerinde dahi düzgün şekilde gezinme, sayfa içinde kaydırma ve yakınlaştırma işleri yapılabiliyor.

Avea inTouch 3’ün 1800 mAh kapasiteli değiştirilebilir bataryası bu cihazın gün boyunca tüm ihtiyaçları karşılaması için yeterli bir performans sunuyor. 3G’nin ve Wi-Fi’nin açık, arka planda veri senkronizasyonunun da etkin olduğu normal yoğunluklu bir kullanım senaryosunda cihaz bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor, hatta üstüne süre de ekleyebiliyor.



Kamera

5 megapiksel çözünürlük, otomatik odak, LED flaş, HDR ve panorama Avea inTouch 3’ün ana kamerasının başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Kamera uygulaması da kullanımı kolaylaştıracak çeşitli kullanıcı arayüzü unsurlarını barındırıyor.

Kamera arayüzünün sağ kenarında fotoğraf ve video çekim tuşları bulunuyor. Böylelikle fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapmak için uğraşmadan anında istenen çekim yapılabiliyor. Avea inTouch 3’ün kamerası video çekimi esnasında fotoğraf çekmeyi de mümkün kılıyor. Böylelikle video çekerken yakalanan güzel kareler fotoğraf olarak da ölümsüzleştirilebiliyor.

Kamera uygulamasının sol kenarında yer alan sütundaysa çeşitli sahne modlarına ait kısa yollar yer alıyor. Normal, HDR, panorama ve gülümseme modlarının kısayolları bu sütunda bulunuyor. Ayrıca seçilen sahne moduna göre flaş, zamanlayıcı, ön kameraya geçiş gibi kontroller de ekranın sağ üst köşesinde mevcut. Sağ üst köşede galeriye açılan bir kısayol bulunurken, sağ alt köşede de ayarlara açılan kısa yol yer alıyor.

Avea inTouch 3 ile çekilen fotoğraflara GPS konum bilgileri eklenebiliyor. Ayrıca pozlama ve beyaz dengesi gibi manuel ayarlar, renk efekti, titreme önleme gibi ayarlar da kullanıcılara sunuluyor. Sürekli çekim özelliğiyse art arda çekim gerçekleştirmeyi ve özellikle hareketli nesnelerin detaylarının daha iyi yakalanmasını mümkün kılıyor. Avea inTouch 3 ile 5, 3, 2 veya 1.3 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekilebiliyor.

Video tarafındaysa Avea inTouch 3 QCIF, HVGA, VGA ve 720p çözünürlük değerleriyle kayıt yapabiliyor. Titreşim önleme özelliği video çekimlerinde belli bir durağanlığın yakalanmasını mümkün kılıyor. Avea inTouch 3 ihtiyaç duyulduğunda HD kalitesinde video çekimiyle sahiplerinin imdadına yetişecek ve dijital kameraya ihtiyaç bırakmayacak bir akıllı telefon izlenimi uyandırıyor.



Multimedya

Avea inTouch 3 kullanıcılarına hareket halindeyken video izlemek için elverişli bir ortam sunuyor. Cihaz DivX, XviD, H.264, MKV gibi yaygın video formatlarını destekliyor. Avea inTouch 3’ün varsayılan video oynatıcısı çoğu kullanım amacı için yeterli, ancak özellikle telifli ses formatına sahip video dosyalarının oynatılması için Google Play Store’dan uygun bir video uygulaması indirmekte fayda var. in Google Play Store?dan uygun bir video oynatıcı uygulama edinebilirsiniz. 720p kalitesindeki videolar da Avea inTouch 3 tarafından düzgün şekilde oynatılıyor.

Müzik tarafında kullanıcılara hem çevrim içi hem de çevrim dışı seçenekler sunuluyor. Cihazda yüklü gelen Müzik uygulaması sade arayüzüyle cihazın dahili belleğine veya bellek kartına yüklenen şarkıları dinleme imkanını verirken, Avea Müzik servisi de Avea inTouch 3 kullanıcılarına çevrim içi ortamda müzik dinleme keyfini yaşamayı öneriyor. Android uygulaması sayesinde internetten şarkı dinleme veya cihaza indirme fırsatı sunuluyor. Ayrıca Avea inTouch 3 satın alanlara 3 ay boyunca 50 şarkı da hediye ediliyor.

Avea inTouch 3’ün arkasında yer alan hoparlör göze küçük gelse de, yeterli bir ses çıkışı sağlıyor. Sesin tiz ve bas seviyelerinin tatmin edici olması çıkışı daha da güçlendirmek için harici bir hoparlöre ihtiyaç duyulmamasını sağlıyor. Cihazın kutusundan çıkan kulaklıklar da pek çok kullanıcıyı tatmin edecek bir ses deneyimi sağlıyor.



Sonuç

Akıllı telefonların çıtası her geçen gün yükseliyor. Birkaç yıl önce giriş-orta segmentteki akıllı telefonlarda çok daha küçük boyutlu ve çözünürlüklü ekranlara ve tek çekirdekli işlemcilere sahip telefonlar yeterli görünüyordu. Ancak ihtiyaçların artması ve geliştiricilerin önünde daha geniş kaynaklar bulmasına paralel olarak bu segmentte de gelişim kaçınılmaz hâle geldi. Avea’nın bu yöndeki eğilimleri yakından takip ederek hazırladığı inTouch serisi akıllı telefonlarını zamanın ihtiyaçlarına göre elden geçirmeyi ihmal etmiyor. Avea inTouch 3 de bu durumu sahip olduğu teknik özellikleriyle net biçimde ortaya koyuyor.

4.5 inç ekran görüntü kalitesi ve çözünürlük bakımından kullanıcıları tatmin edecek seviyede. Çift çekirdekli işlemci de internette gezinme, orta seviye oyunları oynama, e-posta kontrolü, fotoğraf çekme, sosyal ağlarda gezinme ve film izleme gibi, çoğu kullanıcının bir akıllı telefondan beklediklerini yerine getirme konusunda istekleri karşılıyor. 5 megapiksel kamera da güzel anları yakalama noktasında inTouch 3 kullanıcılarını memnun edecek cinsten.

Avea’nın her ihtiyaca uygun olarak geliştirdiği mobil uygulamalarının yüklü olarak gelmesiyle birlikte inTouch 3’ün verimliliği biraz daha artıyor. Bu uygulamalar ve ayrıca yüklü gelen başka uygulama ve oyunlar sayesinde kullanıcılar daha başlangıçta Google Play’den birçok uygulama indirme zorunluluğundan kurtulmuş oluyor.

Avea inTouch 3’ün sahip olduğu donanım ve teknik özellikler için biçilen 549 TL’lik fiyat bir hayli uygun görünüyor. Ayrıca Avea’nın ayda 1 TL’den başlayan ödemelerle sunduğu sözleşmeli teklifler de kullanıcıların fazla külfete girmeden akıllı telefon deneyimi yaşayabilecekleri anlamına geliyor.