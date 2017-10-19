Samsung ve Google iş birliğiyle ARCore Galaxy cihazlarına gelecek

Samsung ve Google, Google’ın yeni ARCore sisteminin Samsung’un Galaxy serisi akıllı telefonlarına getirilmesi için bir iş ortaklığına giriştiklerini açıkladılar. Samsung’un ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlediği 2017 Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde iş birliğini açıklayan iki şirket, giderek kalabalıklaşmaya başlayan pazarda, artırılmış gerçeklik çalışmalarını birleştirecekler.

Bu haber Google’ın, bu yılın ortalarında Apple’ın ARKit’ine rakip olarak duyurduğu ARCore sistemi için büyük bir nimet teşkil ediyor. ARCore, hem bulut yazılımlarındaki gelişmelerden yararlanarak hem de cihaz üstü donanımları kullanarak dijital nesneleri gerçek dünyaya yerleştiren AR uygulamaları oluşturmak için bir yazılım platformu işlevi görüyor.

Şimdi geliştiriciler hem Google Pixel cihazlarında hem de aralarında Galaxy S8 ve Note 8’in de bulunduğu Samsung Galaxy cihazlarında çalışabilecek ARCore uygulamaları tasarlayabilecekler. Samsung, S8 ile ARCore’un ilk iş ortaklarından olmuştu, ancak şimdi Google’ın sistemi için gelecekte çıkacak her cihazla destek sunulması planlanıyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı konumundaki Samsung, Google’ın Android platformunun da lokomotifi olmuştu. Bu yeni iş ortaklığı da Android’in AR pazarında güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu ortaklık artırılmış gerçeklik pazarı için de iyi bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Çünkü Samsung geçmişten beri, daha iyi işleyen ve iyi şekilde konumlandırılmış alternatif yerine kendi bünyesinde yazılımlar geliştirmeyi tercih etmiştir. Bu sefer ise ARCore gibi, başlangıcı dışarıda olan bir sisteme yatırım yapıyor. Samsung’un katılmasıyla ARCore uçuşa geçebilir.

Geçtiğimiz ağustos ayında duyurulan ARCore, Google’ın mevcut Project Tango girişiminin evrimleşmiş bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem derinlik sensörlerine hem de kameralara ihtiyaç duyan Tango platformu ortamların üç boyutlu haritalandırmasını yapabiliyor, bu alanı da etkileşimli dijital nesnelerle doldurabiliyordu. 2014 yılında tanıtılmış olan Tango’nun yolu epey engelle doluydu. Lenovo Phab 2 Pro ve Asus ZenFone AR dışında bu platformu kullanan cihaz görmedik. ARCore ise, Apple’ın ARKit’inin karşısına daha ciddi bir rakip olarak dikiliyor. Daha çok yazılım tabanlı olması, AR deneyimlerinin daha ucuz ve güçsüz cihazlara da gelmesini sağlayacaktır.