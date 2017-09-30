Apple Watch Series 3’ün sadece GPS özellikli versiyonu dün itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Apple’ın yeni nesil akıllı saati fazla zaman kaybetmeden test merkezimize de ulaştı. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog’da bulacağınız bu yeni nesil akıllı saatin kutu açılımını birlikte gerçekleştiriyoruz.

Elimizde Apple Watch Series 3’ün uzay grisi renkli alüminyum, Spor kordonlu versiyonu bulunuyor. Kutudan her zaman olduğu gibi 5 W’lık şarj adaptörü ve kablosuz şarj özellikli şarj aksesuarı çıkıyor.

Apple Watch Series 3’te W2 kablosuz yongası bulunuyor. Bu yonganın varlığı iPhone ile eşleştirme işlemini de kolaylaştırıyor. Kutusundan çıkarıp yanda bulunan güç butonuna basarak Apple Watch’u açtıktan sonra iPhone’unuzu Apple Watch’un yanına getirdiğinizde telefonunuzun ekranında Apple Watch penceresinin belirdiğini göreceksiniz. Bu penceredeki Sürdür düğmesine basarak eşleştirme işlemini hızlı şekilde başlatabilirsiniz.

watchOS 4 ile yüklü gelen Apple Watch Series 3’ü ister eski bir yedekten kurabilir, isterseniz de yeni bir akıllı saat olarak kurabilirsiniz. Kurulum esnasında ekran, güç butonu ve Digital Crown’un kullanımını gösteren görsel rehberler de bulunuyor. Digital Crown demişken, LTE + GPS özellikli Apple Watch Series 3 modellerinde bu halkanın üstü kırmızıya boyanmış. Ancak elimizdeki GPS modelinde böyle bir boya işareti bulunmuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Apple’ın 2017 model akıllı saatiyle ilgili detayları çok yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Şimdilik sizi kutu açılımıyla ve ilk izlenimlerimiz ile baş başa bırakalım.