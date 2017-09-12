Apple TV 4K 12 Eylül etkinliğinde beklenen cihazlar arasında yer alıyordu. Bu cihaz da bu akşam Apple Watch Series 3’ten sonra tanıtılan ikinci yeni Apple cihazı oldu.

Apple TV 4K, görüntü kalitesi bakımından iki önemli yenilikle geliyor. Bunlardan ilki, adından da anlaşılacağı üzere 4K Ultra HD çözünürlük desteği. Bunun yanı sıra HDR, yani Yüksek Dinamik Aralığı desteği de sunuluyor. Apple sektörde geniş kabul gören HDR10 ve Dolby Vision HDR standartlarını destekliyor. 4K HDR desteği sayesinde sadece ultra yüksek çözünürlük değil, aynı zamanda daha canlı, gerçekçi ve parlak görüntüler de sunuluyor.

Apple, Apple TV’nin dördüncü nesil versiyonlarının çok beğenilen ekran koruyucu videolarını da 4K HDR formatında güncelliyor.

Apple TV 4K’da iPad Pro‘larda bulunan Apple A10X Fusion işlemci bulunuyor. Set üstü cihazda tvOS’in yeni versiyonu çalışacak.

Apple, 4K destekli multimedya cihazıyla birlikte iTunes’ta da film kütüphanesini 4K HDR seçeneklerle yeniliyor. Üstelik daha önce satın alınan filmler de 4K HDR kalitesinde izlenebilecek.

Apple TV 4K 15 Eylül’de yurt dışında ön siparişe sunulacak. 22 Eylül’den itibaren de satışlar başlayacak. Dördüncü nesil Apple TV’nin 32 GB versiyonunun da satışı sürecek.

Detaylar geliyor…