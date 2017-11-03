Apple iPhone X tarafından toplanan şifrelenmiş yüz verilerini yine güvenli biçimde cihazda saklayacağını açıklamıştı. Ancak Reuters’in haberine göre, şirket kullanıcı izni alındığı takdirde “belli yüz verilerini” geliştiricilerle paylaşacak. Kullanıcıların yüzlerinin görsel bir temsili ve 50’den fazla yüz ifadesinin geliştiricilerle paylaşılabileceği belirtildi.

Face ID daima iPhone X’un en çok konuşulan özelliği olacak gibi görünüyor. Face ID ile birlikte parmak izi ile doğrulamanın yerini yüz biyometriklerinin alması muhtemel görünüyor. Ancak Apple’ın telefon sahiplerinin yüz bilgilerini saklayacak olması, akıllarda bazı soru işaretleri yaratıyor.

ABD’de senatör Al Franken, bu endişeyi dile getiren ilk isimlerden biri olmuştu. Franken’in ardından gizlilik üzerine faaliyet yürüten Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ile Demokrasi ve Teknoloji Merkezi gibi kuruluşlar da yüz bilgilerinin pazarlamacıların eline geçmesi ihtimalinden endişe duyduklarını belirttiler.

Apple’ın Face ID teknolojisi, kamera sensörlerini ve nöral ağları kullanarak yüzün matematiksel bir modelini çıkarıyor. Cupertino merkezli şirket, tıpkı daha Touch ID’de olduğu gibi, geliştiricilere Face ID API’sına erişim izni veriyor. Böylelikle telefonun kilit açma mekanizması, güvenli bankacılık ve ödeme uygulamalarında kullanılabiliyor. Ancak son bilgiler, Apple’ın geliştiricilerin daha fazla bilgi toplamasını da mümkün hâle getirdiğini gösteriyor. Ekstra verilerin telefonun kilidinin açılmasını sağlamadığı, ancak geliştiricilere yüzün matematik modeline erişim imkânı verdiği belirtiliyor. Reuters’in haberine göre, Apple geliştiricilerin söz konusu verileri pazarlamacılara satılmasını yasakladı. Şirket, bu kurala uymayan geliştiricilerin uygulamalarını App Store’dan çıkarabilecek.

Apple iPhone X bugün itibarıyla raflardaki yerini alıyor

Geçtiğimiz hafta ön siparişe çıkan Apple iPhone X, bugün itibarıyla yurt dışında raflardaki yerini alıyor.