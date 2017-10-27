iPhone X yurt dışında ön siparişe sunuldu

Apple’ın 12 Eylül etkinliğinde tanıttığı iPhone X’un 27 Ekim’de yurt dışında ön siparişe sunulacağı sözü verilmişti. Piyasaya çıkış tarihi de 3 Kasım olarak açıklanmıştı. Beklendiği şekilde, iPhone X için ön siparişler yurt dışında alınmaya başlandı.

iPhone X; Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları?nda bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Bu ülkelerde de 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iPhone X için yoğun bir talep bekleniyor. Bunun yanı sıra Apple’ın en azından başlangıçta talebi karşılayacak kadar ürünü stoklarında bulunduramayacağına yönelik haberler de vardı. Apple, 3 Kasım’da Apple Store’lara giden müşterilerin iPhone X’i mağaza stoklarında bulabileceğini söylemişti.

Apple Store’un ABD web sitesinden iPhone X siparişi vermeye çalışanlar, daha bir saat dolmadan daha geç teslimat süreleriyle karşılaşmaya başladılar. 9to5Mac‘in haberine göre, ilk dakikalarda sipariş verebilenler için 3 Kasım teslim tarihi olarak görülüyordu. Ancak bu tarih kısa bir süre sonra 2-3 haftaya, yarım saatin bitiminde ise 4-5 haftaya çıktı. Yine de, bu süreleri çok dikkate almamak gerekiyor. Apple, teslim tarihi için çok ileri tarihleri gösterse de, ürünleri çoğunlukla erkenden göndermesiyle de biliniyor.

iPhone X’un Türkiye satış fiyatları da iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte belli olmuştu. 64 GB kapasiteli model için 6099 TL, 256 GB kapasiteli model için de 6899 TL’lik fiyat açıklanmıştı. iPhone X’un ülkemizde ne zaman piyasaya sunulacağı henüz açıklanmadı. Buna rağmen özel aksesuarlar Apple Store’da daha şimdiden satışa sunuluyor. Geniş bir renk yelpazesinde sunulan deri ve silikon kılıflar dahil, Apple tasarımı aksesuarlar 169 TL’den başlayan fiyatlarla, yeni iPhone X Deri Folyo Kılıf ise 449 TL fiyatla edinilebiliyor. Uyumlu renkte metalik kaplama seçenekleri olan Lightning Dock’lar da 229 TL fiyattan satışa sunuluyor.

Telefonun gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazdaki en büyük farklılıklar 5.8 inç OLED ekran, Face ID adı verilen ve kilitli ekranı açmayı sağlayan yüz tanıma sistemi, ayrıca Animoji adı verilen yeni hareketli yüz simgeleri oluyor. Bununla birlikte A11 Fusion işlemci ve kablosuz şarj gibi, iPhone 8 ile gelen yenilikler X’da da bulunuyor.