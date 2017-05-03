Apple’ın hâli hazırda iPhone 7s ve 7s Plus modellerine ek olarak; çerçevesiz tasarıma, OLED ekrana, kablosuz şarj imkanına ve çeşitli artırılmış gerçeklik modeline sahip “iPhone 8” olarak anılan bir model üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Ancak pek çok kaynakta, Apple iPhone 8 için eylülden daha geç bir çıkış tarihi işaret ediliyor. Deutsche Bank tarafından hazırlanan yeni bir araştırma notunda ise söz konusu modelin çıkışının 2018’in başlarına sarkabileceği belirtildi.

Business Insider tarafından yayınlanan notta, bileşen tedariğinde yaşanan kesintiler ve teknik zorluklar nedeniyle iPhone 8’in bu sonbaharda piyasaya çıkamayabileceği belirtildi. Deutsche Bank tarafından hazırlanan notta, tedarik zincirlerinin yanı sıra ValueWalk tarafından hazırlanan bir rapor da kaynak olarak gösterildi.

Foxconn içindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre hazırlandığı belirtilen ValueWalk raporunda, Apple’ın önümüzdeki sonbahar için sadece iPhone 7s ve iPhone 7s Plus parçalarını sipariş etmesinin beklendiği belirtildi.

Apple iPhone 8 için sonbaharda çıkış ihtimali zayıflıyor

Deutsche Bank, iPhone 8 için gecikmeli çıkış ihtimalinden söz eden ilk kurum değil. iPhone 8’in üretim sorunları nedeniyle bir ya da iki ay gecikmeli olarak piyasaya sürülebileceği Bloomberg ve Mac Otakara gibi kaynaklar tarafından gündeme getirilmişti. Apple ürünlerine dair isabetli öngörüleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo da benzer bir ihtimalden söz etmişti. Kuo, iPhone 8’in geniş ölçekli üretiminin ekim ya da kasım ayında başlayabileceğini belirtmişti.