Apple‘ın kablosuz gelecek hayallerine yönelik daha fazla detayı bu 12 Eylül etkinliğinde görme fırsatı elde ettik. Geçen yıl çıkan AirPods ile birlikte geleceğe yönelik bir adım atan ve kablosuz kulaklık deneyimine yeni bir boyut kazandıran Apple, bu yıl da yeni telefonları iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte kablosuz şarj dönemini ürünlerinde başlatıyor.

Yeni iPhone’lar; iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Qi kablosuz şarj standardını destekliyor. Apple, kullanıcıların kablosuz şarj deneyiminden rahat şekilde yararlanmaları, sadece iPhone’larını değil, diğer cihazlarını da rahatlıkla şarj edebilmeleri için bir şarj matı çıkarıyor. AirPower adı verilen şarj altlığı sadece iPhone’ları değil, aynı zamanda Apple Watch ve AirPods’u da şarj edebiliyor. Aynı anda bu üç cihazı tek seferde şarj etmek mümkün olacak. Apple, bunu standarda eklemek için Qi ile beraber çalıştığını söylüyor.

Altlık hızlı şarj desteği de sunuyor. Apple AirPower kablosuz şarj aksesuarı gelecek yıl piyasaya sunulacak.

Bu arada Apple, Qi sertifikalı tüm ürünlerin iPhone’ları şarj edebileceğini belirtiyor. Bu ürünlere örnek olarak da Belkin ve Mophie’nin ürünlerini gösteriyor. Qi’nin web sitesinde ise desteklenen tüm kablosuz şarj aksesuarları listeleniyor.