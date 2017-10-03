4 Ekim’de tanıtılacak Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in kutularından Android Oreo işletim sistemiyle çıkacak ilk akıllı telefonlar olmaları bekleniyor. Bu iki cihazı 16 Ekim’de tanıtılacak Huawei Mate 10’u izlemesi öngörülüyor. Söz konusu telefonlar henüz resmiyet kazanmasa da, en yeni Android sürümü Google’ın Android kullanım oranı listelerinde boy göstermeye başladı.

Pixel ve Nexus serisi cihazların önemli kısmı Oreo güncellemesini almış olsa da, Oreo’nun Android sürümleri içindeki payı henüz yüzde 1’in altında seyrediyor. Dolayısıyla oluşturulan grafikte Oreo’nun payını görmek oldukça zor oluyor.

Google kullanım oranı yüzde 0.1’in altında olan Android sürümlerini listelerine dahil etmiyor. Dolayısıyla Oreo’nun henüz yeni telefonlar çıkmadan bu listeye girmesi garip karşılanabilir. Ancak Android Oreo şimdiden yüzde 0.2’lik bir kullanım oranına ulaşarak listede ismiyle boy göstermeye hak kazandı.

Android Oreo uzun bir yolculuğun başında

Yine de, Android Oreo için “uzun bir yolculuğun başında” şeklinde bir tanımlama kullanmak yanlış olmayacaktır. Şirketin geçtiğimiz yıl yayınladığı Android Nougat, pazar payını 1 yıl içinde yüzde 17.8’e çıkarabildi. Marshmallow yüzde 32 ile Android sürümleri arasında zirvedeki yerini koruyor. Lollipop ise yüzde 27.7 ile Oreo’yu takip ediyor. Listede üçüncü basamaktaki Nougat’yı ise sırasıyla KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich ve Gingerbread izliyor.