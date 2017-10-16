Android Instant Apps daha hızlı ve pürüzsüz çalışacak

Google, Android Instant Apps platformunu geçtiğimiz yıl I/O 2016 sırasında duyurmuştu. Şirket, bu yıl gerçekleştirilen I/O 2017’de ise Instant Apps’i tüm geliştiricilere açmıştı. Platform bugüne kadar kendisinden beklenenleri karşılamazken, Google bu durumu değiştirecek adımları atıyor.

Google’ın uyumlu her cihaz için desteği yüklemek zorunda olması, hem uygulama erişimini zorlaştırabiliyor hem de yüksek alan tüketimine neden olabiliyor. Platformdaki uygulamalar için sunduğu programlama kitini güncelleyen Google, geliştiricilerin kullanıcılara sadece belli cihazları hedefleyen konfigürasyonlar sunmasının önünü açtı. Söz konusu konfigürasyonlar; ekran, yonga mimarisi ve dil çerçevesinde şekillendirilebiliyor.

Örneğin; düşük çözünürlüklü bir ekran ile ARM mimarisiyle üretilmiş bir yonga taşıyan ve Çince kullanılan bir telefonda keskin ekran, Intel işlemci ve diğer diller için gerekli verilere ihtiyaç duyulmayabiliyor. Google böylelikle yüzde 10’luk bir alan tasarrufu sağlanacağına ve uygulamaların daha hızlı biçimde yükleneceğine inanıyor.

Android kullanıcılarının Instant Apps platformundaki uygulamalardan birinin tamamını yüklemek istedikleri takdirde uygulama verilerinin tamamını saklaması da kolaylaştı. Daha önce söz konusu içerikleri saklayabilmek için cihazda Android Oreo yüklü olmasına ihtiyaç duyuluyordu. Ancak artık Lollipop veya daha yeni sürümlere sahip cihazlarda da bu imkandan yararlanılabilecek.

Yenilikler Android Instant Apps platformunun tamamına zaman içinde ulaşacak

Yeni özelliklerin geliştiriciler tarafından Android Instant Apps platformundaki uygulamalara belli bir aralık içinde dağıtılması bekleniyor. Bu değişimle birlikte yüklü uygulamalar ile Instant Apps platformundaki uygulamalar arasındaki farkın azalması öngörülüyor. Henüz Android Oreo yüklü olmayan cihazlarda bu değişimin daha somut etkiler yapacağı belirtiliyor.