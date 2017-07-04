Geçtiğimiz mart ayından itibaren Türkiye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ABD’ye gerçekleştirilen doğrudan uçuşlarda yolcuların kabine beraberlerinde dizüstü bilgisayar ve tablet getirmelerine kısıtlama getirilmişti. Aradan geçen birkaç ayın ardından, alınan ek güvenlik önlemleriyle birlikte Türk Hava Yolları için yasağın 5 Temmuz itibarıyla kalkması bekleniyor.

Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini dile getirdi.

Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 3, 2017

Yukarıda saydığımız ülkelerden gerçekleşen uçuşlardan uygulanan yasak ilk olarak dün itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinden yapılan uçuşlarda kaldırılmıştı. Haberturk‘ün haberine göre, Etihad’ın Abu Dabi Havalimanından gerçekleştirdiği uçuşlarda yasak kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasına bu havalimanına kurulan yeni tarama cihazlarının etkisinin bulunduğu belirtiliyor. Bununla birlikte havalimanı ek güvenlik prosedürleri uygulayarak ABD’nin Pre-Clearance adını verdiği noktalardan biri hâline geliyor.

Söz konusu noktalardan dünyada toplam 6 ülkede, 15 noktada bulunuyor. Bu noktalardaki kontrollerden geçen kişiler, kabin içinde telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları serbestçe taşıyabiliyor. Ayrıca bagajlarını da ABD?deki son varış noktasına kadar sorunsuz gönderebiliyor. Yani yolcuya ABD?ye girmiş gibi davranılıyor. Bunun sebebi, bu noktalarda ABD?nin gümrük memurlarının da pasaport ve ülkeye alış işlemlerini yapması.

Atatürk Havalimanı’na da aynı tarama cihazlarından alındı, ancak burada hedefin bir Pre-Clearance noktası olmak olmadığı, uçuşlarda uygulanan yasağın kaldırılması olduğu belirtiliyor.

5 Temmuz tarihinde Atatürk Havalimanı’na kurulan güvenlik sisteminin kontrolü ABD’li uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek. Onay verilmesi hâlinde, bundan böyle İstanbul’dan ABD’nin çeşitli şehirlerine gerçekleştirilen uçuşlarda da dizüstü bilgisayar yasağı uygulanmayacak.

Benzer yasak Birleşik Krallık’a gerçekleşen uçuşlarda da uygulanıyor. O yasağın akıbetiyle ilgili herhangi bir açıklama ise şu an için yapılmadı.