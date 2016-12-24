Pokemon Go yılbaşı döneminde oyuncularına yeni yıla biraz daha mutlu girmeleri için yardım etmeye hazırlanıyor. 2016 yazına damgasını vuran oyunun geliştiricisi Niantic Labs, Pokemon Go oyuncuları sevindirecek yeni yıl fırsatının duyurusunu yaptı.

Pokemon Go cephesinde 2015’in son günleri oldukça hareketli geçiyor. Kısa süre önce yeni nesil Pokemonların eklendiği oyunun Apple Watch versiyonu da hafta içi yayınlanmıştı. Bütün bunların yanına şimdi de 25 Aralıkta başlayıp 3 Ocak tarihine kadar devam edecek yılbaşı etkinliği ekleniyor.

Bu tarihler arasında Pokestop’larda oyunculara her gün ilk Photo Disc çevirmelerinin ardından tek kullanımlık bir kuluçka makinesi armağan edilecek. Bu süre zarfında Pokestoplar’ı ziyaret edenlerin Togepi, Pichu ve Johto benzeri Pokemonların çıktığı yumurtaları bulma şansı artacak.

Pokemon Go yılbaşı döneminde Lure modüllerinin aktivasyon süresini uzatacak

Bunlara ek olarak, 30 Aralıktan itibaren Bulbasaur, Charmander, Squirtle ve evrim geçiren versiyonlarını bulmak da kolaylaşacak. Bu Pokemonlar ile karşılaşma şansını artırmak adına da Lure modüllerinin aktivasyon süresi 30 dakikadan 60 dakikaya çıkacak. En popüler Pokemon olan Pikachu da bu sürede Noel Baba şapkasıyla oyunda boy gösterecek.