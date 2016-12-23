BitTorrent Live iOS uygulaması, iTunes App Store’da yerini aldı. BitTorrent canlı yayın platformunu geçtiğimiz mayıs ayında hayata geçirmişti. Daha önce Fire TV, Apple TV ve macOS gibi platformlarda kullanıcılarla buluşan BitTorrent Live, iOS ile mobil cihazlara adım atıyor.

Söz konusu uygulamanın sözü daha önce verilmiş olsa da, gecikmelerle birlikte uygulamanın çıkışı aralık ayını buldu.

BitTorrent Live’da hali hazırda sadece 16 kanal bulunuyor. Bu kanallar arasında NASA, One World Sports ve France 24 gibi seçenekler ön plana çıkıyor. BitTorrent Live’ın dikkat çekmesini sağlayan temel unsur ise altında yatan teknoloji. Tıpkı BitTorrent’in dosya paylaşım servisi gibi, BitTorrent Live da P2P teknolojisi üzerinden işliyor.

İzleyicileri aynı zamanda birer yayıncıya dönüştüren sistem, böylelikle geleneksel çevrim içi yayın yöntemlerine kıyasla daha az gecikme ve daha ölçeklenebilir yayın imkanı sunuyor.

BitTorrent Live iOS uygulamasının P2P teknolojisini kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor

BitTorrent Live’ın iOS uygulamasında, diğer platformlarda olduğu gibi, P2P teknolojisini kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Şirketin BitTorrent Live’ın P2P teknolojisini kullandığını belirttiği blog yazısını kaldırmış olması da, kafa karışıklığını artırıyor. BitTorrent’ten hali hazırda konuya ilişkin bir açıklamanın gelmediğini de belirtmek gerekiyor.

Platformun altında yatan teknoloji kulağa oldukça ilginç gelse de, içerik bakımından beklentileri henüz karşılamadığını belirtmek gerekiyor. Ancak iOS ile birlikte genişleyen izleyici kitlesinin sisteme daha fazla yayıncıyı çekmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. Uygulamanın henüz Türkiye’den indirilemediğini belirtmekte fayda var.