Super Mario Run Nintendo’nun kâr beklentisini karşılamadı

Nintendo’nun ilk mobil oyunu Super Mario Run, geçtiğimiz yıl aralık ayında yayınlanmıştı. Oyun ciddi bir popülariteye ulaşsa da, bu durum şirkete kâr bakımından beklediği başarıyı getirmiş gibi görünmüyor. Paylaşılan verilere göre, oyun 200 milyon defa indirildi. Bu indirme işlemlerinin yüzde 90’ı Japonya dışında gerçekleştirildi.

Söz konusu rakamlar oldukça büyük olsa da, Nintendo adına yeterli olmadı. Şirketten yapılan açıklamada, Mario Run’ın “kabul edilebilir bir kâr noktası”na ulaşamadığı belirtildi. Mario Run ücretsiz olarak indirilebilse de, oyunun tamamına erişmek için 34,99 TL ödemek gerekiyor. Pek çok oyuncu, bu yüksek rakamı ödemeye yanaşmamış gibi görünüyor.

Çeşitli mikro işlemlerle oyun deneyimini geliştiren Fire Emblem Heroes ise Nintendo adına Mario Run’dan daha kârlı bir proje oldu. Şirket bu oyun için kesin rakamları açıklamasa da, Heroes’un başarısının oyunun yayınlanmasından bu yana yapılan güncellemelerden kaynaklandığı ifade edildi. Heroes için oyunculardan gelen sesi duyduklarını ve düzenli olarak güncellemeler yayınladıklarını belirten Nintendo, oyunun kâr hedeflerini karşıladığını açıkladı.

Nintendo, Fire Emblem Heroes’un başarısını kasım ayı içinde yayınlanacak Animal Crossing: Pocket Camp ile sürdürmeyi hedefliyor. Pocket Camp, oyun içi satın alma konusunda Heroes’a benzer bir noktada duracak.

Super Mario Run Nintendo’ya farklı açılardan başarı getirdi

Super Mario Run kâr bakımından Nintendo’nun beklentileri karşılamasa da, şirkete farklı açılardan başarıyı getirdi. Nintendo’yu daha önce varlığının olmadığı pazarlara götüren oyun, şirkete mobil oyun hazırlama konusunda da tecrübe kazandırdı. Super Mario Run, Nintendo Switch için yayınlanan Super Mario Odyssey’in başarılı performansının arkasındaki faktörlerden biri olarak gösteriliyor.