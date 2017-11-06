Netflix’in orijinal içerikleri özellikle sosyal medyada bir hayli konuşuluyor. Peki bu içerikleri gerçekte kaç kişi izliyor? Çevrim içi içerik servisi, izleme rakamlarını paylaşmıyor. Ancak ölçüm şirketi Nielsen, Netflix dizilerinin reytingini ölçmeyi başardı. Reytingi en çok merak edilen yapımlardan biri olan Stranger Things 2’nin performansına dair veriler de Nielsen’in araştırması sayesinde ortaya çıktı.

Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünü ABD’de üç gün içinde 15.8 milyon kişi izledi. 326 bin kişi ise dizinin ikinci sezonunun dokuz bölümünü yayınlandığı gün izleyip yeni sezonu beklemeye başladı.

Stranger Things’in mevcut performansı, Netflix’in elinde bir televizyon fenomeni olduğunu gözler önüne seriyor. Örneğin, Game of Thrones’un yedinci sezonunun ilk bölümünü ABD’de 16.1 milyon kişi izlemişti. The Walking Dead’in kısa süre önce yayınlanan sekizinci sezon ilk bölümünde ise 15 milyon kişi ekran karşısına geçmişti. Nielsen’in rakamlarına göre, Netflix’in geleceği belirsiz yapımı House of Cards’ın beşinci sezonunun ilk bölümünü ise 4.6 milyon kişi izledi.

Nielsen’in paylaştığı rakamlar, Netflix adına oldukça etkileyici görünüyor. Ancak şirket tarafından daha önce The New York Times’a gönderilen bir açıklamada, Nielsen’in rakamlarının gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti. Nielsen, söz konusu rakamlara ses tanıma yazılımını kullanarak TV üzerinden erişiyor. Masaüstü ve mobil rakamların dahil edilmesiyle birlikte bu sayının daha da büyümesi oldukça muhtemel görünüyor.

Stranger Things 2 Türkiye’de Sadettin Teksoy ile ses getirmişti

Netflix, orijinal içerikler için oldukça fazla para harcıyor. Şirket, 2018’de orijinal içerikler için 8 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Stranger Things 2 için ciddi bir tanıtım harcaması da yapan şirket, Sadettin Teksoy’lu tanıtımlarıyla Türkiye’de de ses getirmeyi başarmıştı.