Küresel bir şirket olmasına rağmen yerelliğe büyük önem veren Netflix, dizi ve filmlerinin tanıtımı için ülkelere özel içerikler hazırlıyor. Şirketin Türkiye ekibi de bu yaklaşım doğrultusunda oldukça başarılı işler sergiliyor. Netflix Stranger Things’in ikinci sezonu için hazırladığı tanıtımda Türkiye’nin “gizem avcısı” Sadettin Teksoy’u kullanarak bu başarılı işlere bir yenisini daha ekledi.

Netflix’in sosyal medya ve YouTube hesapları aracılığıyla paylaşılan videoda Sadettin Teksoy, çocukların nereye kaybolduğunu bulmak ve Upside Down’da kimlerin olduğunu öğrenmek için Hawkins’e geliyor.

Will’in kaybolduğu yerlerde Eleven’ı arayan Teksoy, kendisiyle özdeşleşmiş aksesuarlardan da vazgeçmiyor. Sarı montu ve megafonunu bırakmayan Sadettin Teksoy, “Sakata gelmeyelim” gibi vazgeçilmez repliklerini de dillendiriyor.

Netflix Stranger Things için “dizi maratonu yarışı” da başlattı

Netflix Stranger Things için sadece Sadettin Teksoy’lu tanıtımlarla yetinmiyor. İkinci sezon bölümlerinin hepsini yayınlayan servis, bölümlerin en hızlı biçimde bitirilmesine yönelik yarışı da başlattı. 8.4 milyon kişinin ikinci sezon bölümlerini 24 saatte bitirmek için yarışacağını belirten Netflix, kullanıcıları hazırlamak için Maraton Acemi Kampı isimli bir video da yayınladı.