Sonos, Apple‘ın yeni AirPlay 2 standardını gelecek yıldan itibaren hoparlörlerine ekleyeceğini açıkladı. iOS cihazlarından müzik çalmayı daha kolay hâle getirmesinin yanı sıra, AirPlay 2 desteği sayesinde kullanıcılar iOS cihazlarında ve hatta en sonunda Apple’ın HomePod cihazında Siri’yi kullanarak Sonos sistemlerini kontrol edebilecekler.

AirPlay 2 ile birlikte AirPlay destekli hoparlörler için çoklu oda desteği etkinleştiriliyor. Böylelikle kullanıcılar cihazlarını, aralarında yaz başında tanıtılan ve Sonos’un cihazlarının da doğrudan rakibi olan Apple HomePod‘un da bulunduğu diğer AirPlay 2 hoparlörleriyle eşleştirip ev içinde kesintisiz bir müzik deneyimi yaşama fırsatı bulacaklar.

İlk AirPlay sürümünden farklı olarak, yeni sürüm için özel bir donanım gerekmiyor. Bu özellik tamamen yazılıma bağlı olarak çalışıyor. Bu da Sonos gibi şirketlerin cihazlarına bu desteği eklemesini daha kolay hâle getiriyor.